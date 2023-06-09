https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877244936.html

Набиуллина оценила риски перегрева российской экономики

Набиуллина оценила риски перегрева российской экономики - РИА Новости, 09.06.2023

Набиуллина оценила риски перегрева российской экономики

ЦБ РФ не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:25

2023-06-09T15:25

2023-06-09T15:27

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ЦБ РФ не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас мы не видим, мы не можем сказать, что сейчас в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание", - сказала она.Ранее в пятницу регулятор отметил, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. А Банк России, согласно актуальной озвученной оценке, также ждет роста экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.

https://ria.ru/20230609/stavka-1877200628.html

россия

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)