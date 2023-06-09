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Набиуллина оценила риски перегрева российской экономики - РИА Новости, 09.06.2023
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15:25 09.06.2023 (обновлено: 15:27 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877244936.html
Набиуллина оценила риски перегрева российской экономики
Набиуллина оценила риски перегрева российской экономики - РИА Новости, 09.06.2023
Набиуллина оценила риски перегрева российской экономики
ЦБ РФ не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:25
2023-06-09T15:27
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ЦБ РФ не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас мы не видим, мы не можем сказать, что сейчас в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание", - сказала она.Ранее в пятницу регулятор отметил, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. А Банк России, согласно актуальной озвученной оценке, также ждет роста экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Набиуллина оценила риски перегрева российской экономики

Набиуллина: ЦБ не увидел признаков перегрева российской экономики, но такие риски есть

© Фото : Банк РоссииПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Банк России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ЦБ РФ не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас мы не видим, мы не можем сказать, что сейчас в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание", - сказала она.
Ранее в пятницу регулятор отметил, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. А Банк России, согласно актуальной озвученной оценке, также ждет роста экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Вчера, 13:34
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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