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Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году - РИА Новости, 09.06.2023
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15:10 09.06.2023 (обновлено: 15:29 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877240898.html
Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году
Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году - РИА Новости, 09.06.2023
Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году
Экономика РФ продолжает восстанавливаться к докризисному уровню, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, полностью к докризисному... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:10
2023-06-09T15:29
россия
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экономика РФ продолжает восстанавливаться к докризисному уровню, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, полностью к докризисному уровню она вернется в 2024 году, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням... одной из новых точек роста в меняющихся условиях, по оценкам наших внутренних подразделений, становится внутренний туризм. Во многих регионах росло машиностроение, в Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии", - заявила она."Экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", - добавила глава регулятора. Ранее в пятницу регулятор отметил, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. А Банк России, согласно актуальной оценке, ждет роста экономики страны в 2023 году в диапазоне 0,5-2%.ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877207121.html
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россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году

Набиуллина заявила, что экономика полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экономика РФ продолжает восстанавливаться к докризисному уровню, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, полностью к докризисному уровню она вернется в 2024 году, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням... одной из новых точек роста в меняющихся условиях, по оценкам наших внутренних подразделений, становится внутренний туризм. Во многих регионах росло машиностроение, в Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии", - заявила она.
"Экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", - добавила глава регулятора. Ранее в пятницу регулятор отметил, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. А Банк России, согласно актуальной оценке, ждет роста экономики страны в 2023 году в диапазоне 0,5-2%.
ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза
Вчера, 13:45
 
РоссияЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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