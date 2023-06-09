https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877240898.html

Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году

Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году - РИА Новости, 09.06.2023

Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году

Экономика РФ продолжает восстанавливаться к докризисному уровню, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, полностью к докризисному... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:10

2023-06-09T15:10

2023-06-09T15:29

россия

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экономика РФ продолжает восстанавливаться к докризисному уровню, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, полностью к докризисному уровню она вернется в 2024 году, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням... одной из новых точек роста в меняющихся условиях, по оценкам наших внутренних подразделений, становится внутренний туризм. Во многих регионах росло машиностроение, в Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии", - заявила она."Экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", - добавила глава регулятора. Ранее в пятницу регулятор отметил, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. А Банк России, согласно актуальной оценке, ждет роста экономики страны в 2023 году в диапазоне 0,5-2%.ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.

https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877207121.html

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Кирилл Волков

россия, экономика, эльвира набиуллина