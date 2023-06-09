https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877240898.html
Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году
Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году - РИА Новости, 09.06.2023
Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году
Экономика РФ продолжает восстанавливаться к докризисному уровню, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, полностью к докризисному... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:10
2023-06-09T15:10
2023-06-09T15:29
россия
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экономика РФ продолжает восстанавливаться к докризисному уровню, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, полностью к докризисному уровню она вернется в 2024 году, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням... одной из новых точек роста в меняющихся условиях, по оценкам наших внутренних подразделений, становится внутренний туризм. Во многих регионах росло машиностроение, в Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии", - заявила она."Экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", - добавила глава регулятора. Ранее в пятницу регулятор отметил, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. А Банк России, согласно актуальной оценке, ждет роста экономики страны в 2023 году в диапазоне 0,5-2%.ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877207121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина ждет возвращения экономики к докризисному уровню в 2024 году
Набиуллина заявила, что экономика полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экономика РФ продолжает восстанавливаться к докризисному уровню, точками роста стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение, полностью к докризисному уровню она вернется в 2024 году, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням... одной из новых точек роста в меняющихся условиях, по оценкам наших внутренних подразделений, становится внутренний туризм. Во многих регионах росло машиностроение, в Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии", - заявила она.
"Экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", - добавила глава регулятора. Ранее в пятницу регулятор отметил, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. По итогам 2023 года Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. А Банк России, согласно актуальной оценке, ждет роста экономики страны в 2023 году в диапазоне 0,5-2%.
ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.
ЦБ сообщил о росте экономической активности выше прогноза