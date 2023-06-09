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Двигатель для многоразовой ракеты создадут в России к концу 2025 года
Двигатель для многоразовой ракеты создадут в России к концу 2025 года - РИА Новости, 09.06.2023
Двигатель для многоразовой ракеты создадут в России к концу 2025 года
Работа по созданию метанового двигателя для российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" завершится к концу 2025 года, сообщил в видео "Роскосмоса" директор... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:57
2023-06-09T14:57
2023-06-09T15:01
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Работа по созданию метанового двигателя для российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" завершится к концу 2025 года, сообщил в видео "Роскосмоса" директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев."Сегодня мы создаём принципиально новый двигатель тягой 100 тонн. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний, а вся работа должна завершиться к концу 2025 года", - сказал Ковалев в видеоролике, распространённом "Роскосмосом".Ранее сообщалось, что испытания двигателя могут начаться в середине 2023 года.Проектирование "Амура-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса. Её первый пуск с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0177/РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказывал, что первую ступень ракеты можно будет запускать более 50 раз.
https://ria.ru/20230529/kosmos-1874891210.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос
Двигатель для многоразовой ракеты создадут в России к концу 2025 года
Конструктор Ковалев: метановый двигатель для ракеты "Амур-СПГ" создадут к концу 2025 года
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Работа по созданию метанового двигателя для российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" завершится к концу 2025 года, сообщил в видео
"Роскосмоса" директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев.
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"Сегодня мы создаём принципиально новый двигатель тягой 100 тонн. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний, а вся работа должна завершиться к концу 2025 года", - сказал Ковалев в видеоролике, распространённом "Роскосмосом".
Ранее сообщалось, что испытания двигателя могут начаться в середине 2023 года.
Проектирование "Амура-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса. Её первый пуск с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0177/РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказывал, что первую ступень ракеты можно будет запускать более 50 раз.
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