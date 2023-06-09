https://ria.ru/20230609/dovse-1877225621.html

Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ

Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ - РИА Новости, 09.06.2023

Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ

Россия уведомила все государства-участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября, говорится в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:41

2023-06-09T14:41

2023-06-09T14:58

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия уведомила все государства-участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября, говорится в сообщении МИД России."Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт в 00:00 часов 7 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В МИД отметили, что присоединение к НАТО Финляндии и продолжающиеся процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ.В российском дипведомстве уточнили, что Будапештское соглашение также утратит силу вместе с выходом России из ДОВСЕ.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

https://ria.ru/20230529/dovse-1874800997.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире