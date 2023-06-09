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Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ - РИА Новости, 09.06.2023
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14:41 09.06.2023 (обновлено: 14:58 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/dovse-1877225621.html
Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ
Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ - РИА Новости, 09.06.2023
Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ
Россия уведомила все государства-участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября, говорится в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:41
2023-06-09T14:58
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия уведомила все государства-участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября, говорится в сообщении МИД России."Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт в 00:00 часов 7 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В МИД отметили, что присоединение к НАТО Финляндии и продолжающиеся процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ.В российском дипведомстве уточнили, что Будапештское соглашение также утратит силу вместе с выходом России из ДОВСЕ.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россия уведомила все государства-участники о решении выйти из ДОВСЕ

МИД: Будапештский меморандум утратит силу вместе с выходом России из ДОВСЕ 7 ноября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия уведомила все государства-участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября, говорится в сообщении МИД России.
"Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт в 00:00 часов 7 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Европа дорого заплатит за смерть ДОВСЕ
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В МИД отметили, что присоединение к НАТО Финляндии и продолжающиеся процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ.
В российском дипведомстве уточнили, что Будапештское соглашение также утратит силу вместе с выходом России из ДОВСЕ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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