https://ria.ru/20230609/donetsk-1877192496.html

В Донецке подросток подорвался на мине

В Донецке подросток подорвался на мине - РИА Новости, 09.06.2023

В Донецке подросток подорвался на мине

Подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:19

2023-06-09T13:19

2023-06-09T13:19

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Подросток подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. "Мирные жители Донецка продолжают страдать от разбросанных украинскими нацистами на территории нашего города противопехотных фугасных мин "Лепесток". Сегодня в Петровском районе на улице Крюкова на мине подорвался подросток 2009 года рождения. Пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр", - написал Кулемзин. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230608/miny-1876903790.html

https://ria.ru/20230521/lepestok-1873289105.html

донецк

петровский район

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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия