https://ria.ru/20230609/dokumenty-1877109666.html

Минобороны опубликовало архивные документы о воздушных сражениях на Кубани

Минобороны опубликовало архивные документы о воздушных сражениях на Кубани - РИА Новости, 09.06.2023

Минобороны опубликовало архивные документы о воздушных сражениях на Кубани

Минобороны России запускает новый мультимедийный раздел "В небе над Кубанью ковалась Победа", где опубликованы документы из фондов Центрального архива военного... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T00:35

2023-06-09T00:35

2023-06-09T01:49

россия

кавказ

александр покрышкин

великая отечественная война (1941-1945)

безопасность

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минобороны России запускает новый мультимедийный раздел "В небе над Кубанью ковалась Победа", где опубликованы документы из фондов Центрального архива военного ведомства о воздушных сражениях на Кубани во время Великой Отечественной войны, в результате которых люфтваффе утратило господство в воздухе. С апреля по июнь 1943 года на Кубани, в самый разгар Битвы за Кавказ, широкий размах приняли боевые действия авиации. Групповые воздушные бои день ото дня увеличивались в масштабе, перерастая от отдельных столкновений истребителей и бомбардировщиков в многодневные воздушные сражения. В результате в небе над Кубанью разыгралась крупнейшая авиационная битва Великой Отечественной войны. Среди документов в разделе представлены оперативные сводки и боевые приказы, наградные на советских летчиков, схемы боев, а также архивные материалы о "ночных ведьмах" — летчицах легендарного женского ночного бомбардировочного полка. К началу воздушной битвы на Кубани немцы сосредоточили в Крыму и на Тамани свыше тысячи самолетов. Кроме того, сюда были переброшены дополнительные авиационные подразделения с других фронтов, а также из Африки. Им были противопоставлены советские соединения и части 4-й воздушной армии. 17 апреля 1943 года возле Новороссийска состоялось первое воздушное сражение, с которого в кубанском небе началась одна из крупнейших битв за господство в воздухе: в ней участвовало почти две тысячи самолетов с обеих сторон. В приказе войскам Северо-Кавказского фронта от 21 июня 1943 года, в частности, сообщается, что 17-20 апреля 1943 года советским летчикам-истребителям, прикрывавшим десант под Новороссийском, пришлось противодействовать сильнейшему натиску фашисткой авиации. "Непрерывные удары с воздуха с суточным напряжением до 1500 самолетовылетов продолжались в течение трех суток", — говорится в приказе.При этом в течение трех дней над участком десантной группы происходили непрерывные воздушные бои, в результате которых авиация противника, "понеся исключительно большие потери, вынуждена была уйти с поля боя, господство в воздухе перешло в наши руки", подчеркивается в документе. В приказе отмечается, что за весь период с 20 апреля по 10 июня наша авиация нанесла крупнейшие потери воздушным силам врага. Советские истребители сбили в воздушных боях не менее 700 самолетов противника, общее число потерь самолетов у него превысило одну тысячу. "В результате воздушных сражений победа бесспорно осталась на нашей стороне. Противник не добился своих целей, вынужден был прекратить воздушные бои и убрать свою авиацию", — указывается в документе. На Кубани проявили себя такие асы как Александр Покрышкин и Григорий Речкалов. В общей сложности 52 летчикам-участникам воздушных сражений на Кубани присвоили звание Героя Советского Союза. В разделе представлены наградные материалы некоторых из них, в том числе Покрышкина. Он стал первым, кому удалось трижды удостоиться звания Героя Советского Союза. Первую медаль "Золотая Звезда" он получил за воздушные сражения на Кубани. В небе над Кубанью советский ас прославился в том числе новаторством. Под его руководством советские летчики впервые опробовали и успешно освоили "кубанскую этажерку" — боевой порядок, при котором самолеты эшелонировались как по глубине, так и по высоте. В разделе также представлены наградные документы летчиков Голубева, братьев Глинка, Семенишина, Фадеева. В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии нередко наравне с мужчинами сражались и женщины, которые проявили себя в том числе и в небе. Так, в воздушных сражениях на Кубани принимал участие 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк на самолетах У-2 (По-2). Летчиц этой авиачасти за успешное выполнение боевыех задач фашисты прозвали "ночными ведьмами". В разделе представлены наградные документы летчиц. Так, согласно наградным документам Евгении Жигуленко, которой удалось успешно пройти войну до самой Победы, к ноябрю 1944 года она выполнила 773 боевых вылета, в ходе которых сбросила на противника 89 тонн бомб, разбросала на оккупированной территории 700 тысяч листовок. В ходе сражений в небе над Кубанью зародились новые способы ведения воздушного боя и управления им: вертикальный маневр, эшелонирование по высоте боевых порядков, ввод в сражение резервов, управление воздушным боем с земли и многие другие. В деле передачи опыта существенную роль играли графические боевые документы, которые наглядно демонстрировали ход того или иного боя. В новом мультимедийном разделе опубликованы свыше 20 схем воздушных боев на Кубани. Публикация архивных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны России о воздушных сражениях на Кубани и о подвигах героев-летчиков направлена на противодействие фальсификациям и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, героическом наследии нашего народа и его решающем вкладе в Победу над нацизмом.

https://ria.ru/20230405/eskadrilya-1862724728.html

https://ria.ru/20200510/1569651745.html

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россия, кавказ, александр покрышкин, великая отечественная война (1941-1945), безопасность