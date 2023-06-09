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В Челябинской области арестовали обвиняемого в диверсии на железной дороге

В Челябинской области арестовали обвиняемого в диверсии на железной дороге - РИА Новости, 09.06.2023

В Челябинской области арестовали обвиняемого в диверсии на железной дороге

Суд арестовал на два месяца уроженца Республики Башкортостан, обвиняемого в диверсии на участке железной дороги в Челябинской области, сообщила в пятницу... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:41

2023-06-09T15:41

2023-06-09T15:41

россия

происшествия

челябинская область

республика башкортостан

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца уроженца Республики Башкортостан, обвиняемого в диверсии на участке железной дороги в Челябинской области, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального районного суда Челябинска. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона ранее пояснял, что подозреваемый в июне поджег релейные шкафы на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе. Пресс-служба УФСБ России по региону в пятницу подтвердила, что подозреваемый, причастный к поджогам на участке железной дороги, установлен и задержан, он житель соседнего региона. "Девятого июня 2023 года Центральным районным судом Челябинска рассмотрено ходатайство следователя СО УФСБ России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 29-летнего уроженца города Учалы Республики Башкортостан, гражданина РФ... Суд вынес постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 8 августа 2023 года", - говорится в сообщении. Обвиняемый в судебном заседании против удовлетворения ходатайства не возражал, сообщает суд. По данным райсуда, обвиняемый по месту регистрации не проживает, по месту жительства не зарегистрирован, официально не трудоустроен, имеет супругу, являющуюся гражданкой Украины. В следственном отделе УФСБ России по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия), добавляет суд. Постановление в законную силу не вступило, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230606/ges-1876455525.html

россия

челябинская область

республика башкортостан

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россия, происшествия, челябинская область, республика башкортостан