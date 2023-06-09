https://ria.ru/20230609/deti-1877314892.html

В ДНР более ста детей погибли от рук киевского режима, заявили в нарсовете

В ДНР более ста детей погибли от рук киевского режима, заявили в нарсовете - РИА Новости, 09.06.2023

В ДНР более ста детей погибли от рук киевского режима, заявили в нарсовете

Сто шесть детей погибли в ДНР от рук киевского режима за время спецоперации, сообщил председатель народного совета республики Владимир Бидевка. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:42

2023-06-09T19:42

2023-06-09T19:43

специальная военная операция на украине

владимир бидёвка

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Сто шесть детей погибли в ДНР от рук киевского режима за время спецоперации, сообщил председатель народного совета республики Владимир Бидевка. В пятницу он выступил в Крыму на расширенном заседании комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов РФ. В целом доклад спикера был посвящен вопросам, связанным с интеграцией ДНР в правовое поле РФ. По словам Бидевки, с начала спецоперации "на территории в границах до начала СВО и на освобождённой в ходе СВО территории погибли 4546 гражданских лиц, в том числе 106 детей". Он уточнил, что из 589 школ ДНР в 335 дистанционно обучались примерно 91 тысяча школьников. В ходе выступления он отметил, что в законодательной работе парламент ДНР руководствуется федеральным конституционным законом "О принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта – ДНР". В рамках этого закона были приняты Конституция ДНР, пакет законов, устанавливающих административно-территориальное устройство республики, а также законы, определяющие порядок проведения выборов в республике. Бидевка отметил важность проведения комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов Российской Федерации. "Данный формат работы (комиссии) позволяет смягчить и ускорить переходный период в ДНР. К тому же мы имеем возможность перенять опыт коллег из других субъектов Российской Федерации", - сказал Бидевка РИА Новости.

https://ria.ru/20230609/uregulirovanie-1877133555.html

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877263177.html

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владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины