https://ria.ru/20230609/deti-1877314892.html
В ДНР более ста детей погибли от рук киевского режима, заявили в нарсовете
В ДНР более ста детей погибли от рук киевского режима, заявили в нарсовете - РИА Новости, 09.06.2023
В ДНР более ста детей погибли от рук киевского режима, заявили в нарсовете
Сто шесть детей погибли в ДНР от рук киевского режима за время спецоперации, сообщил председатель народного совета республики Владимир Бидевка. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:42
2023-06-09T19:42
2023-06-09T19:43
специальная военная операция на украине
владимир бидёвка
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Сто шесть детей погибли в ДНР от рук киевского режима за время спецоперации, сообщил председатель народного совета республики Владимир Бидевка. В пятницу он выступил в Крыму на расширенном заседании комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов РФ. В целом доклад спикера был посвящен вопросам, связанным с интеграцией ДНР в правовое поле РФ. По словам Бидевки, с начала спецоперации "на территории в границах до начала СВО и на освобождённой в ходе СВО территории погибли 4546 гражданских лиц, в том числе 106 детей". Он уточнил, что из 589 школ ДНР в 335 дистанционно обучались примерно 91 тысяча школьников. В ходе выступления он отметил, что в законодательной работе парламент ДНР руководствуется федеральным конституционным законом "О принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта – ДНР". В рамках этого закона были приняты Конституция ДНР, пакет законов, устанавливающих административно-территориальное устройство республики, а также законы, определяющие порядок проведения выборов в республике. Бидевка отметил важность проведения комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов Российской Федерации. "Данный формат работы (комиссии) позволяет смягчить и ускорить переходный период в ДНР. К тому же мы имеем возможность перенять опыт коллег из других субъектов Российской Федерации", - сказал Бидевка РИА Новости.
https://ria.ru/20230609/uregulirovanie-1877133555.html
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владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР более ста детей погибли от рук киевского режима, заявили в нарсовете
Глава нарсовета Бидевка: в ДНР из-за ВСУ с начала спецоперации погибли 106 детей
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Сто шесть детей погибли в ДНР от рук киевского режима за время спецоперации, сообщил председатель народного совета республики Владимир Бидевка.
В пятницу он выступил в Крыму на расширенном заседании комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов РФ. В целом доклад спикера был посвящен вопросам, связанным с интеграцией ДНР в правовое поле РФ.
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По словам Бидевки, с начала спецоперации "на территории в границах до начала СВО и на освобождённой в ходе СВО территории погибли 4546 гражданских лиц, в том числе 106 детей". Он уточнил, что из 589 школ ДНР в 335 дистанционно обучались примерно 91 тысяча школьников.
В ходе выступления он отметил, что в законодательной работе парламент ДНР руководствуется федеральным конституционным законом "О принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта – ДНР". В рамках этого закона были приняты Конституция ДНР, пакет законов, устанавливающих административно-территориальное устройство республики, а также законы, определяющие порядок проведения выборов в республике.
Бидевка отметил важность проведения комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов Российской Федерации.
"Данный формат работы (комиссии) позволяет смягчить и ускорить переходный период в ДНР. К тому же мы имеем возможность перенять опыт коллег из других субъектов Российской Федерации", - сказал Бидевка РИА Новости.
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