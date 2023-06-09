Рейтинг@Mail.ru
Бунтарь по жизни, добряк в душе: удивительные факты о Джонни Деппе - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
08:00 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/depp-1876700767.html
Бунтарь по жизни, добряк в душе: удивительные факты о Джонни Деппе
Бунтарь по жизни, добряк в душе: удивительные факты о Джонни Деппе - РИА Новости, 09.06.2023
Бунтарь по жизни, добряк в душе: удивительные факты о Джонни Деппе
Сегодня Джонни Деппу исполнилось 60 лет. Его жизнь богата яркими событиями — как приятными, так и не очень. Одно из недавних — скандальный развод с Эмбер Херд и РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:00
2023-06-09T08:00
шоубиз
джонни депп
фото
багамы
николас кейдж
тим бертон
the rolling stones
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565070406_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_bb01ba32d891168a193571cd95b6e2b2.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сегодня Джонни Деппу исполнилось 60 лет. Его жизнь богата яркими событиями — как приятными, так и не очень. Одно из недавних — скандальный развод с Эмбер Херд и последовавшая за ним "культура отмены". Все это актер преодолел, и в этом году удостоился долгих оваций на Каннском кинофестивале за фильм "Жанна Дюбарри". Какие еще подарки преподносила ему судьба — в фотоленте Ria.ru.
багамы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565070406_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_d7999c4f895dce3b9ed7a76365a58220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джонни депп, фото, фото, багамы, николас кейдж, тим бертон, the rolling stones, новости шоу-бизнеса, знаменитости, новости культуры
Шоубиз, Джонни Депп, Фото, Багамы, Николас Кейдж, Тим Бертон, The Rolling Stones, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Новости культуры
Бунтарь по жизни, добряк в душе: удивительные факты о Джонни Деппе

Джонни Депп: удивительные факты из жизни знаменитого актера

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сегодня Джонни Деппу исполнилось 60 лет. Его жизнь богата яркими событиями — как приятными, так и не очень. Одно из недавних — скандальный развод с Эмбер Херд и последовавшая за ним "культура отмены". Все это актер преодолел, и в этом году удостоился долгих оваций на Каннском кинофестивале за фильм "Жанна Дюбарри". Какие еще подарки преподносила ему судьба — в фотоленте Ria.ru.
© Miramax

Начинал карьеру как музыкант

Первую гитару ему подарила мать, когда Джонни был подростком. Потом он играл в различных гаражных группах.

Был бунтарем, вел разгульный образ жизни, никого не слушал, употреблял запрещенные вещества.

С группой The Kids он выступал на разогреве у таких мастодонтов рок-музыки, как Чак Берри, Ramones, Игги Поп.

Кадр из фильма Шоколад

Начинал карьеру как музыкант

Первую гитару ему подарила мать, когда Джонни был подростком. Потом он играл в различных гаражных группах.

Был бунтарем, вел разгульный образ жизни, никого не слушал, употреблял запрещенные вещества.

С группой The Kids он выступал на разогреве у таких мастодонтов рок-музыки, как Чак Берри, Ramones, Игги Поп.

© Miramax
1 из 8
© New Line Cinema

Актером его сделал Николас Кейдж

В 1980-х первая жена Деппа — визажист Лори Энн Эллисон — познакомила с ним Николаса Кейджа. Молодые люди подружились.

Однажды ночью, играя в "Монополию", Кейдж посоветовал Деппу попробовать себя в актерстве.


Потом связал Джонни со своим агентом, тот устроил музыканту прослушивание в "Кошмаре на улице Вязов". Хоррор 1984 года стал хитом, а заодно открыл миру Деппа.

Кадр из фильма Кошмар на улице Вязов

Актером его сделал Николас Кейдж

В 1980-х первая жена Деппа — визажист Лори Энн Эллисон — познакомила с ним Николаса Кейджа. Молодые люди подружились.

Однажды ночью, играя в "Монополию", Кейдж посоветовал Деппу попробовать себя в актерстве.


Потом связал Джонни со своим агентом, тот устроил музыканту прослушивание в "Кошмаре на улице Вязов". Хоррор 1984 года стал хитом, а заодно открыл миру Деппа.

© New Line Cinema
2 из 8
© 20th Century Fox

Судьбоносная встреча с Тимом Бертоном произошла в кофейне

В 1980-х у Деппа была репутация кумира девочек-подростков — после ролей в фильме "Плакса" и сериале "Джамп-стрит, 21". Раскрыть потенциал актеру помог Тим Бертон. Встречу им организовали в кафе.

Депп участвовал в восьми проектах Бертона. Первый — "Эдвард руки-ножницы" (1990).

Кадр из фильма Эдвард руки-ножницы

Судьбоносная встреча с Тимом Бертоном произошла в кофейне

В 1980-х у Деппа была репутация кумира девочек-подростков — после ролей в фильме "Плакса" и сериале "Джамп-стрит, 21". Раскрыть потенциал актеру помог Тим Бертон. Встречу им организовали в кафе.

Депп участвовал в восьми проектах Бертона. Первый — "Эдвард руки-ножницы" (1990).

© 20th Century Fox
3 из 8
© Walt Disney Pictures/Jerry Bruckheimer Films/ First Mate Productions Inc.

Джека Воробья могло не быть

За роль пирата Джека Воробья Джонни Деппа номинировали на "Оскар".

Однако во время съемок первого фильма актера чуть не уволили, потому что руководители выпускающей студии Disney не могли понять и принять этот образ.

Сегодня эта франшиза — один из самых прибыльных проектов студии: пять картин заработали более четырех миллиардов долларов.
Как известно, облик Джека Воробья Депп во многом позаимствовал у гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. В итоге они оказались вместе на экране, сыграв отца и сына.

Кадр из фильма Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины

Джека Воробья могло не быть

За роль пирата Джека Воробья Джонни Деппа номинировали на "Оскар".

Однако во время съемок первого фильма актера чуть не уволили, потому что руководители выпускающей студии Disney не могли понять и принять этот образ.

Сегодня эта франшиза — один из самых прибыльных проектов студии: пять картин заработали более четырех миллиардов долларов.
Как известно, облик Джека Воробья Депп во многом позаимствовал у гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. В итоге они оказались вместе на экране, сыграв отца и сына.

© Walt Disney Pictures/Jerry Bruckheimer Films/ First Mate Productions Inc.
4 из 8
© Warner Brothers / Village Roadshow Pictures

Джонни Депп — человек слова

На съемках фильма "Чарли и шоколадная фабрика" актер встретил 12-летнего мальчика по имени Джек Тейлор, которому очень понравился цилиндр Вилли Вонки.

Джонни пообещал подарить ему свою шляпу, когда картина будет готова.

И действительно отправил ее по почте маленькому поклоннику, как и другую атрибутику из киноленты.

Кстати, в детстве у Деппа была аллергия на шоколад.

Кадр из фильма Чарли и шоколадная фабрика

Джонни Депп — человек слова

На съемках фильма "Чарли и шоколадная фабрика" актер встретил 12-летнего мальчика по имени Джек Тейлор, которому очень понравился цилиндр Вилли Вонки.

Джонни пообещал подарить ему свою шляпу, когда картина будет готова.

И действительно отправил ее по почте маленькому поклоннику, как и другую атрибутику из киноленты.

Кстати, в детстве у Деппа была аллергия на шоколад.

© Warner Brothers / Village Roadshow Pictures
5 из 8
© Davis Films (2010)

Пожертвовал весь гонорар от "Доктора Парнаса" дочери Хита Леджера

Джонни Депп был одним из трех актеров, которых пригласили для съемок ключевых сцен в фильме Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса" после смерти Хита Леджера (он скончался в 2008-м).

Депп вместе с Колином Фарреллом и Джудом Лоу изображал измененные версии персонажа Леджера, чтобы режиссер смог закончить картину и выпустить ее как дань уважения умершему актеру.

Джонни Депп, как Фаррелл и Лоу, перечислил гонорар на счет, открытый для трехлетней дочери Леджера Матильды. Актер также передал часть своего частного острова на Багамах семье Леджера.

Кадр из фильма Воображариум доктора Парнаса

Пожертвовал весь гонорар от "Доктора Парнаса" дочери Хита Леджера

Джонни Депп был одним из трех актеров, которых пригласили для съемок ключевых сцен в фильме Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса" после смерти Хита Леджера (он скончался в 2008-м).

Депп вместе с Колином Фарреллом и Джудом Лоу изображал измененные версии персонажа Леджера, чтобы режиссер смог закончить картину и выпустить ее как дань уважения умершему актеру.

Джонни Депп, как Фаррелл и Лоу, перечислил гонорар на счет, открытый для трехлетней дочери Леджера Матильды. Актер также передал часть своего частного острова на Багамах семье Леджера.

© Davis Films (2010)
6 из 8
© Roth Films, 2010

Актер попал в Книгу рекордов Гиннесса

В 2012-м Джонни стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За предыдущий год он в общей сложности заработал 75 миллионов долларов.

Такие гонорары Деппу принесли "Пираты Карибского моря" и "Алиса в Стране чудес".

Кадр из фильма Алиса в Стране чудес

Актер попал в Книгу рекордов Гиннесса

В 2012-м Джонни стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За предыдущий год он в общей сложности заработал 75 миллионов долларов.

Такие гонорары Деппу принесли "Пираты Карибского моря" и "Алиса в Стране чудес".

© Roth Films, 2010
7 из 8
© France Télévision

У Джонни Деппа нет "Оскара"

Он, без сомнения, один из лучших голливудских актеров. Его таланта достаточно, чтобы мир смотрел на него с благоговением, писали кинокритики.

Депп — лауреат множества престижных наград. На "Оскар" его номинировали трижды, но заветной статуэтки он пока не получил.

Кадр из фильма Жанна Дюбарри

У Джонни Деппа нет "Оскара"

Он, без сомнения, один из лучших голливудских актеров. Его таланта достаточно, чтобы мир смотрел на него с благоговением, писали кинокритики.

Депп — лауреат множества престижных наград. На "Оскар" его номинировали трижды, но заветной статуэтки он пока не получил.

© France Télévision
8 из 8
 
ШоубизДжонни ДеппФотоБагамыНиколас КейджТим БертонThe Rolling StonesНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала