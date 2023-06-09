Бунтарь по жизни, добряк в душе: удивительные факты о Джонни Деппе

Джонни Депп: удивительные факты из жизни знаменитого актера
Начинал карьеру как музыкант
Первую гитару ему подарила мать, когда Джонни был подростком. Потом он играл в различных гаражных группах.
Был бунтарем, вел разгульный образ жизни, никого не слушал, употреблял запрещенные вещества.
С группой The Kids он выступал на разогреве у таких мастодонтов рок-музыки, как Чак Берри, Ramones, Игги Поп.
Начинал карьеру как музыкант
Первую гитару ему подарила мать, когда Джонни был подростком. Потом он играл в различных гаражных группах.
Был бунтарем, вел разгульный образ жизни, никого не слушал, употреблял запрещенные вещества.
С группой The Kids он выступал на разогреве у таких мастодонтов рок-музыки, как Чак Берри, Ramones, Игги Поп.
Актером его сделал Николас Кейдж
В 1980-х первая жена Деппа — визажист Лори Энн Эллисон — познакомила с ним Николаса Кейджа. Молодые люди подружились.
Однажды ночью, играя в "Монополию", Кейдж посоветовал Деппу попробовать себя в актерстве.
Потом связал Джонни со своим агентом, тот устроил музыканту прослушивание в "Кошмаре на улице Вязов". Хоррор 1984 года стал хитом, а заодно открыл миру Деппа.
Актером его сделал Николас Кейдж
В 1980-х первая жена Деппа — визажист Лори Энн Эллисон — познакомила с ним Николаса Кейджа. Молодые люди подружились.
Однажды ночью, играя в "Монополию", Кейдж посоветовал Деппу попробовать себя в актерстве.
Потом связал Джонни со своим агентом, тот устроил музыканту прослушивание в "Кошмаре на улице Вязов". Хоррор 1984 года стал хитом, а заодно открыл миру Деппа.
Судьбоносная встреча с Тимом Бертоном произошла в кофейне
В 1980-х у Деппа была репутация кумира девочек-подростков — после ролей в фильме "Плакса" и сериале "Джамп-стрит, 21". Раскрыть потенциал актеру помог Тим Бертон. Встречу им организовали в кафе.
Депп участвовал в восьми проектах Бертона. Первый — "Эдвард руки-ножницы" (1990).
Судьбоносная встреча с Тимом Бертоном произошла в кофейне
В 1980-х у Деппа была репутация кумира девочек-подростков — после ролей в фильме "Плакса" и сериале "Джамп-стрит, 21". Раскрыть потенциал актеру помог Тим Бертон. Встречу им организовали в кафе.
Депп участвовал в восьми проектах Бертона. Первый — "Эдвард руки-ножницы" (1990).
Джека Воробья могло не быть
За роль пирата Джека Воробья Джонни Деппа номинировали на "Оскар".
Однако во время съемок первого фильма актера чуть не уволили, потому что руководители выпускающей студии Disney не могли понять и принять этот образ.
Сегодня эта франшиза — один из самых прибыльных проектов студии: пять картин заработали более четырех миллиардов долларов.
Как известно, облик Джека Воробья Депп во многом позаимствовал у гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. В итоге они оказались вместе на экране, сыграв отца и сына.
Джека Воробья могло не быть
За роль пирата Джека Воробья Джонни Деппа номинировали на "Оскар".
Однако во время съемок первого фильма актера чуть не уволили, потому что руководители выпускающей студии Disney не могли понять и принять этот образ.
Сегодня эта франшиза — один из самых прибыльных проектов студии: пять картин заработали более четырех миллиардов долларов.
Как известно, облик Джека Воробья Депп во многом позаимствовал у гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. В итоге они оказались вместе на экране, сыграв отца и сына.
Джонни Депп — человек слова
На съемках фильма "Чарли и шоколадная фабрика" актер встретил 12-летнего мальчика по имени Джек Тейлор, которому очень понравился цилиндр Вилли Вонки.
Джонни пообещал подарить ему свою шляпу, когда картина будет готова.
И действительно отправил ее по почте маленькому поклоннику, как и другую атрибутику из киноленты.
Кстати, в детстве у Деппа была аллергия на шоколад.
Джонни Депп — человек слова
На съемках фильма "Чарли и шоколадная фабрика" актер встретил 12-летнего мальчика по имени Джек Тейлор, которому очень понравился цилиндр Вилли Вонки.
Джонни пообещал подарить ему свою шляпу, когда картина будет готова.
И действительно отправил ее по почте маленькому поклоннику, как и другую атрибутику из киноленты.
Кстати, в детстве у Деппа была аллергия на шоколад.
Пожертвовал весь гонорар от "Доктора Парнаса" дочери Хита Леджера
Джонни Депп был одним из трех актеров, которых пригласили для съемок ключевых сцен в фильме Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса" после смерти Хита Леджера (он скончался в 2008-м).
Депп вместе с Колином Фарреллом и Джудом Лоу изображал измененные версии персонажа Леджера, чтобы режиссер смог закончить картину и выпустить ее как дань уважения умершему актеру.
Джонни Депп, как Фаррелл и Лоу, перечислил гонорар на счет, открытый для трехлетней дочери Леджера Матильды. Актер также передал часть своего частного острова на Багамах семье Леджера.
Пожертвовал весь гонорар от "Доктора Парнаса" дочери Хита Леджера
Джонни Депп был одним из трех актеров, которых пригласили для съемок ключевых сцен в фильме Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса" после смерти Хита Леджера (он скончался в 2008-м).
Депп вместе с Колином Фарреллом и Джудом Лоу изображал измененные версии персонажа Леджера, чтобы режиссер смог закончить картину и выпустить ее как дань уважения умершему актеру.
Джонни Депп, как Фаррелл и Лоу, перечислил гонорар на счет, открытый для трехлетней дочери Леджера Матильды. Актер также передал часть своего частного острова на Багамах семье Леджера.
Актер попал в Книгу рекордов Гиннесса
В 2012-м Джонни стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За предыдущий год он в общей сложности заработал 75 миллионов долларов.
Такие гонорары Деппу принесли "Пираты Карибского моря" и "Алиса в Стране чудес".
Актер попал в Книгу рекордов Гиннесса
В 2012-м Джонни стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За предыдущий год он в общей сложности заработал 75 миллионов долларов.
Такие гонорары Деппу принесли "Пираты Карибского моря" и "Алиса в Стране чудес".
У Джонни Деппа нет "Оскара"
Он, без сомнения, один из лучших голливудских актеров. Его таланта достаточно, чтобы мир смотрел на него с благоговением, писали кинокритики.
Депп — лауреат множества престижных наград. На "Оскар" его номинировали трижды, но заветной статуэтки он пока не получил.
У Джонни Деппа нет "Оскара"
Он, без сомнения, один из лучших голливудских актеров. Его таланта достаточно, чтобы мир смотрел на него с благоговением, писали кинокритики.
Депп — лауреат множества престижных наград. На "Оскар" его номинировали трижды, но заветной статуэтки он пока не получил.