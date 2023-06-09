Бунтарь по жизни, добряк в душе: удивительные факты о Джонни Деппе

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Начинал карьеру как музыкант

Первую гитару ему подарила мать, когда Джонни был подростком. Потом он играл в различных гаражных группах.

Был бунтарем, вел разгульный образ жизни, никого не слушал, употреблял запрещенные вещества.

С группой The Kids он выступал на разогреве у таких мастодонтов рок-музыки, как Чак Берри, Ramones, Игги Поп.