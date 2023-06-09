https://ria.ru/20230609/degustatsiya-1877310602.html

Шоу-рум Good Food Russia во Вьетнаме провел дегустацию ко Дню защиты детей

Шоу-рум Good Food Russia во Вьетнаме провел дегустацию ко Дню защиты детей - РИА Новости, 09.06.2023

Шоу-рум Good Food Russia во Вьетнаме провел дегустацию ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей в шоу-руме Good Food Russia в Ханое, Вьетнам, состоялась дегустация российской агропродукции, попробовать продукцию резидентов павильона... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:24

2023-06-09T19:24

2023-06-09T20:13

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вьетнам

россия

ханой

дети

день защиты детей

международный день защиты детей

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ко Дню защиты детей в шоу-руме Good Food Russia в Ханое, Вьетнам, состоялась дегустация российской агропродукции, попробовать продукцию резидентов павильона пришли местные дистрибьютеры и покупатели со своими детьми, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Для маленьких дегустаторов в этой день подготовили вкусные блюда из продуктов Made in Russia, а также игры и подарки. Гости смогли попробовать на вкус российские пирожные, печенье, конфеты и орешки, а также готовые каши, бутерброды со сливочным сыром и многое другое", - говорится в сообщении."Вьетнамские гости высоко оценили качество российской продукции, уже очень знакомой всем нам в России. Особое удовольствие от праздника получили наши маленькие гости. По итогам дегустации удалось договориться о поставках во Вьетнам сливочного сыра и кондитерских изделий", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Формат дегустаций - это один из бесплатных способов продвижения компаний, которые представляют свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом. Такие павильоны работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии.Узнать детали программы и подать заявку на участие можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230607/produktsiya-1876802148.html

вьетнам

россия

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вьетнам, россия, ханой, дети, день защиты детей, международный день защиты детей, экономика