https://ria.ru/20230609/degustatsiya-1877310602.html
Шоу-рум Good Food Russia во Вьетнаме провел дегустацию ко Дню защиты детей
Шоу-рум Good Food Russia во Вьетнаме провел дегустацию ко Дню защиты детей - РИА Новости, 09.06.2023
Шоу-рум Good Food Russia во Вьетнаме провел дегустацию ко Дню защиты детей
Ко Дню защиты детей в шоу-руме Good Food Russia в Ханое, Вьетнам, состоялась дегустация российской агропродукции, попробовать продукцию резидентов павильона... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:24
2023-06-09T19:24
2023-06-09T20:13
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вьетнам
россия
ханой
дети
день защиты детей
международный день защиты детей
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ко Дню защиты детей в шоу-руме Good Food Russia в Ханое, Вьетнам, состоялась дегустация российской агропродукции, попробовать продукцию резидентов павильона пришли местные дистрибьютеры и покупатели со своими детьми, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Для маленьких дегустаторов в этой день подготовили вкусные блюда из продуктов Made in Russia, а также игры и подарки. Гости смогли попробовать на вкус российские пирожные, печенье, конфеты и орешки, а также готовые каши, бутерброды со сливочным сыром и многое другое", - говорится в сообщении."Вьетнамские гости высоко оценили качество российской продукции, уже очень знакомой всем нам в России. Особое удовольствие от праздника получили наши маленькие гости. По итогам дегустации удалось договориться о поставках во Вьетнам сливочного сыра и кондитерских изделий", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Формат дегустаций - это один из бесплатных способов продвижения компаний, которые представляют свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом. Такие павильоны работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии.Узнать детали программы и подать заявку на участие можно на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230607/produktsiya-1876802148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вьетнам, россия, ханой, дети, день защиты детей, международный день защиты детей, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вьетнам, Россия, Ханой, Дети, День защиты детей, Международный день защиты детей, Экономика
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ко Дню защиты детей в шоу-руме Good Food Russia в Ханое, Вьетнам, состоялась дегустация российской агропродукции, попробовать продукцию резидентов павильона пришли местные дистрибьютеры и покупатели со своими детьми, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Для маленьких дегустаторов в этой день подготовили вкусные блюда из продуктов Made in Russia, а также игры и подарки. Гости смогли попробовать на вкус российские пирожные, печенье, конфеты и орешки, а также готовые каши, бутерброды со сливочным сыром и многое другое", - говорится в сообщении.
"Вьетнамские гости высоко оценили качество российской продукции, уже очень знакомой всем нам в России. Особое удовольствие от праздника получили наши маленькие гости. По итогам дегустации удалось договориться о поставках во Вьетнам сливочного сыра и кондитерских изделий", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Формат дегустаций - это один из бесплатных способов продвижения компаний, которые представляют свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом. Такие павильоны работают в Китае
, Вьетнаме, Египте
, ОАЭ
, Турции
и Саудовской Аравии
.
Узнать детали программы и подать заявку на участие можно на сайте РЭЦ.
Еще пять компаний представят свою продукцию в Good Food Russia за рубежом