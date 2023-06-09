Китай приступил к учениям у Тайваня после патрулирований с Россией в АТР
Китай приступил к крупным учениям у Тайваня после патрулирований с Россией в АТР
Кадр видео учений китайских вооруженных сил вокруг Тайваня
Кадр видео учений китайских вооруженных сил вокруг Тайваня
ПЕКИН, 9 июн - РИА Новости. Сразу после двухдневных российско-китайских воздушных патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые побили рекорд по числу задействованных военных самолетов, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг начала крупномасштабные учения у острова Тайвань, пишет китайское государственное издание Global Times со ссылкой на аналитиков.
В четверг министерство обороны Тайваня сообщило, что ВС Тайваня за полдня в четверг зафиксировали приближение к острову 37 самолетов НОАК, в их числе истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20, а также самолеты радиообнаружения и наведения. Сообщалось, что несколько самолетов вошли в западную зону Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня "для проведения тренировки по воздушной разведке на дальние расстояния".
"Это значительно масштабнее ежедневных патрулирований и учений НОАК у острова Тайвань, что говорит о вероятном проведении крупномасштабных учений после совместного китайско-российского воздушного стратегического патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение предыдущих двух дней", - пишет издание, ссылаясь на обозревателей, чьи имена не называет.
Минобороны РФ сообщило в среду, что экипажи ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана.
Китайский военный эксперт, пожелавший остаться неназванным, сказал изданию, что рекордные по масштабам российско-китайские патрулирования и крупномасштабные учения НОАК у острова "могут удержать любого, кто создает проблемы", кроме того, "они вносят вклад в поддержание мира и стабильности в регионе".
Ссылаясь на информацию министерства обороны Японии, издание пишет, эсминец типа 055 и фрегат типа 054A были замечены в Японском море во вторник, кроме того, эсминец типа 052D и еще один фрегат типа 054A были замечены в западной части Тихого океана в среду, что совпало с совместным воздушным патрулированием Китая и России.
"Такие миссии, когда военно-морские силы объединяются в комплексных операциях "море-воздух", становятся все более ориентированными на боевые действия", - сказал изданию военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй.
По словам экспертов, в дальнейшем в регионе будет больше подобных патрулирований и учений, пишет издание.