https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877252632.html

На офисное здание в Белгороде упал беспилотник

На офисное здание в Белгороде упал беспилотник - РИА Новости, 09.06.2023

На офисное здание в Белгороде упал беспилотник

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:50

2023-06-09T15:50

2023-06-09T16:20

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

валентин демидов

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877253367_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_713fc9a0db51d72885716d7cbfa9defc.jpg

БЕЛГОРОД, 9 июн — РИА Новости. В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", — написал он.По словам главы региона, на месте находится мэр Валентин Демидов и представители оперативных служб.В пятницу утром Гладков заявил, что система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду. Никто не пострадал. Накануне губернатор также сообщал о двух случаях активной работы средств противовоздушной обороны на территории города. По полученным данным, осколками повредило восемь частных домовладений, окна в квартире жилого дома, спортивного объекта и 19 автомобилей. Пострадавших нет.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгород

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины, украина