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На офисное здание в Белгороде упал беспилотник - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 09.06.2023 (обновлено: 16:20 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877252632.html
На офисное здание в Белгороде упал беспилотник
На офисное здание в Белгороде упал беспилотник - РИА Новости, 09.06.2023
На офисное здание в Белгороде упал беспилотник
В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:50
2023-06-09T16:20
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 9 июн — РИА Новости. В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", — написал он.По словам главы региона, на месте находится мэр Валентин Демидов и представители оперативных служб.В пятницу утром Гладков заявил, что система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду. Никто не пострадал. Накануне губернатор также сообщал о двух случаях активной работы средств противовоздушной обороны на территории города. По полученным данным, осколками повредило восемь частных домовладений, окна в квартире жилого дома, спортивного объекта и 19 автомобилей. Пострадавших нет.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, вооруженные силы украины, украина
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
На офисное здание в Белгороде упал беспилотник

Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области На месте падения беспилотника в Белгороде
На месте падения беспилотника в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
На месте падения беспилотника в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 9 июн — РИА Новости. В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", — написал он.
По словам главы региона, на месте находится мэр Валентин Демидов и представители оперативных служб.
В пятницу утром Гладков заявил, что система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду. Никто не пострадал.
Накануне губернатор также сообщал о двух случаях активной работы средств противовоздушной обороны на территории города. По полученным данным, осколками повредило восемь частных домовладений, окна в квартире жилого дома, спортивного объекта и 19 автомобилей. Пострадавших нет.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВалентин ДемидовВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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