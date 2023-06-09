https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877164267.html
В Кремле прокомментировали падение беспилотника в Воронеже
В Кремле прокомментировали падение беспилотника в Воронеже - РИА Новости, 09.06.2023
В Кремле прокомментировали падение беспилотника в Воронеже
В Кремле видели сообщения о ситуации с беспилотником в Воронеже, спецслужбы проводят проверку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:47
2023-06-09T11:47
2023-06-09T12:29
воронеж
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
дмитрий песков
падение беспилотника в воронеже
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле видели сообщения о ситуации с беспилотником в Воронеже, спецслужбы проводят проверку, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, три человека получили ранения. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом."Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы, которые этим занимаются", - заявил Песков.Он охарактеризовал эту ситуацию как продолжение атак киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры."Но мы продолжаем борьбу", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html
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Воронеж, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Дмитрий Песков, Падение беспилотника в Воронеже
В Кремле прокомментировали падение беспилотника в Воронеже
Песков после падения дрона в Воронеже заявил, что Киев продолжает атаки на жилые объекты