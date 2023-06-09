https://ria.ru/20230609/berluskoni-1877263934.html
Берлускони снова госпитализировали, сообщили СМИ
Берлускони снова госпитализировали, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.06.2023
Берлускони снова госпитализировали, сообщили СМИ
Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони в пятницу вновь был госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане, сообщило информагентство Ansa. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:23
2023-06-09T16:23
2023-06-09T16:38
милан
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италия
сильвио берлускони
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РИМ, 9 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони в пятницу вновь был госпитализирован в клинику San Raffaele в Милане, сообщило информагентство Ansa.Берлускони 19 мая выписали из миланской больницы, куда он был госпитализирован 5 апреля. После госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версии, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии.
https://ria.ru/20230507/berluskoni-1870296360.html
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милан, в мире, италия, сильвио берлускони
Милан, В мире, Италия, Сильвио Берлускони
Берлускони снова госпитализировали, сообщили СМИ
Ansa: Берлускони вновь госпитализировали в клинику San Raffaele в Милане