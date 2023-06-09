Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 09.06.2023 (обновлено: 21:50 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/benzin-1877326357.html
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России - РИА Новости, 09.06.2023
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России
Минэнерго РФ подтвердило РИА Новости, что экспорт бензина из России снижается, а нефтяники увеличивают отгрузки на внутренний рынок, в результате рост биржевой... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:17
2023-06-09T21:50
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
александр новак
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797327378_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_38f8293020496a0924194ce9940f69e8.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ подтвердило РИА Новости, что экспорт бензина из России снижается, а нефтяники увеличивают отгрузки на внутренний рынок, в результате рост биржевой цены бензина Аи-95 можно объяснить рыночной ситуацией - спрос на него на данный момент повышен.Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что за первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина уменьшился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, до 2,8 тысячи тонн. Вместе с тем, по данным издания, экспорт бензина в январе-мае вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,5 миллиона тонн."Экспорт автомобильного бензина сокращается, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе через биржу", - прокомментировали в Минэнерго."Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива. Это подтверждается и структурой потребления бензина в России, из которой следует, что ежегодно доля потребления Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 - снижается", - добавили в министерстве.В Минэнерго подчеркнули, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением бензина, а министерство держит ситуацию на контроле.Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже обновила несколько раз рекордные значения. По итогам торгов в пятницу его цена достигла максимальных 64 498 рублей за тонну. Минэнерго России, в мае комментируя РИА Новости эту ситуацию, заявило, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.На фоне продолжающего роста оптовых цен Минэнерго РФ в конце мая заявило, что рассматривает ограничение экспорта бензина. После этого вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поручив производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже и отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов на НПЗ.
https://ria.ru/20230421/gaz-1866978259.html
https://ria.ru/20230609/nakopleniya-1877264345.html
https://ria.ru/20230308/finlyandiya-1856524706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797327378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aee28a8c8d9ecaf87d2f7a0fecd099a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-95, Александр Новак, Цены на нефть
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России

Минэнерго: экспорт бензина снижается, отгрузки на внутренний рынок увеличиваются

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве
Автозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автозаправочная станция Teboil (бывшая автозаправка Shell) в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ подтвердило РИА Новости, что экспорт бензина из России снижается, а нефтяники увеличивают отгрузки на внутренний рынок, в результате рост биржевой цены бензина Аи-95 можно объяснить рыночной ситуацией - спрос на него на данный момент повышен.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что за первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина уменьшился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, до 2,8 тысячи тонн. Вместе с тем, по данным издания, экспорт бензина в январе-мае вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,5 миллиона тонн.
Заправочные колонки на газозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
"Газпром" попросил регионы закупать технику на газе, а не на бензине
21 апреля, 18:17
"Экспорт автомобильного бензина сокращается, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе через биржу", - прокомментировали в Минэнерго.
«
"Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива. Это подтверждается и структурой потребления бензина в России, из которой следует, что ежегодно доля потребления Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 - снижается", - добавили в министерстве.
В Минэнерго подчеркнули, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением бензина, а министерство держит ситуацию на контроле.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в пресс-центре Банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Набиуллина дала совет, в чем хранить накопления
Вчера, 16:23
Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже обновила несколько раз рекордные значения. По итогам торгов в пятницу его цена достигла максимальных 64 498 рублей за тонну. Минэнерго России, в мае комментируя РИА Новости эту ситуацию, заявило, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.
На фоне продолжающего роста оптовых цен Минэнерго РФ в конце мая заявило, что рассматривает ограничение экспорта бензина. После этого вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поручив производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже и отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов на НПЗ.
Пункт пропуска Нуйамаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
СМИ: финны страдают без российского бензина и возможности постричься
8 марта, 04:56
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-95Александр НовакЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала