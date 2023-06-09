https://ria.ru/20230609/benzin-1877326357.html
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России - РИА Новости, 09.06.2023
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России
Минэнерго РФ подтвердило РИА Новости, что экспорт бензина из России снижается, а нефтяники увеличивают отгрузки на внутренний рынок, в результате рост биржевой... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:17
2023-06-09T21:17
2023-06-09T21:50
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ подтвердило РИА Новости, что экспорт бензина из России снижается, а нефтяники увеличивают отгрузки на внутренний рынок, в результате рост биржевой цены бензина Аи-95 можно объяснить рыночной ситуацией - спрос на него на данный момент повышен.Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что за первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина уменьшился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, до 2,8 тысячи тонн. Вместе с тем, по данным издания, экспорт бензина в январе-мае вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,5 миллиона тонн."Экспорт автомобильного бензина сокращается, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе через биржу", - прокомментировали в Минэнерго."Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива. Это подтверждается и структурой потребления бензина в России, из которой следует, что ежегодно доля потребления Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 - снижается", - добавили в министерстве.В Минэнерго подчеркнули, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением бензина, а министерство держит ситуацию на контроле.Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже обновила несколько раз рекордные значения. По итогам торгов в пятницу его цена достигла максимальных 64 498 рублей за тонну. Минэнерго России, в мае комментируя РИА Новости эту ситуацию, заявило, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.На фоне продолжающего роста оптовых цен Минэнерго РФ в конце мая заявило, что рассматривает ограничение экспорта бензина. После этого вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поручив производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже и отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов на НПЗ.
https://ria.ru/20230421/gaz-1866978259.html
https://ria.ru/20230609/nakopleniya-1877264345.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-95, Александр Новак, Цены на нефть
Минэнерго подтвердило сокращение экспорта бензина из России
Минэнерго: экспорт бензина снижается, отгрузки на внутренний рынок увеличиваются
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ подтвердило РИА Новости, что экспорт бензина из России снижается, а нефтяники увеличивают отгрузки на внутренний рынок, в результате рост биржевой цены бензина Аи-95 можно объяснить рыночной ситуацией - спрос на него на данный момент повышен.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что за первые шесть дней июня среднесуточный экспорт бензина уменьшился почти в четыре раза по сравнению с концом мая и вдвое относительно июня 2022 года, до 2,8 тысячи тонн. Вместе с тем, по данным издания, экспорт бензина в январе-мае вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,5 миллиона тонн.
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"Экспорт автомобильного бензина сокращается, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе через биржу", - прокомментировали в Минэнерго.
«
"Изменение биржевых цен на Аи-95 объясняется рыночными факторами, связанными с повышенным спросом на этот вид топлива. Это подтверждается и структурой потребления бензина в России, из которой следует, что ежегодно доля потребления Аи-95 увеличивается, а Аи- 92 - снижается", - добавили в министерстве.
В Минэнерго подчеркнули, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением бензина, а министерство держит ситуацию на контроле.
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Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая активно растет и уже обновила несколько раз рекордные значения. По итогам торгов в пятницу его цена достигла максимальных 64 498 рублей за тонну. Минэнерго России, в мае комментируя РИА Новости эту ситуацию, заявило, что такая динамика существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице - в преддверии ремонтного сезона на НПЗ были созданы достаточные запасы топлива. Вместе с тем Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже, особенно марки Аи-95.
На фоне продолжающего роста оптовых цен Минэнерго РФ в конце мая заявило, что рассматривает ограничение экспорта бензина. После этого вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с нефтяниками по ситуации на российском рынке нефтепродуктов, поручив производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи на бирже и отметив, что необходимо отслеживать цены на заправках и в опте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов на НПЗ.
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