В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей

БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Порядка 350 человек находятся в пункте временного размещения города Белгорода, при этом некоторые из них не желают покидать его и остаются, рассказал РИА Новости начальник ПВР на базе учебно-спортивного комплекса Хоркиной Антон Малеванный. "Максимально у нас 920 коек, на 9 утра числится 349 человек, из них 26 детей и 6 маломобильных граждан. Находиться они могут максимум до 3 дней, но есть люди, которые отказываются куда-либо переезжать, и мы их можем оставить в ПВР, пока у них дома не станет безопасно", - рассказал Малеванный. Он уточнил, что с 1 июня порядка 15 тысяч человек уже прошли регистрацию, из них более 8 тысяч - в этом ПВР. Для граждан в дальнейшем организовывается переезд в более комфортные условия: размещение в общежитиях в Белгороде, в области, квоты предоставляет Старый Оскол, Губкин, размещение на территории России. "Не так далеко, чтобы было комфортно доехать автобусом", - добавил Малеванный. В ПВР созданы все условия для удобного проживания - горячее питание, развлечения для детей, медицинская помощь и сопровождение для маломобильных граждан. Информационный центр предоставляет консультации и помощь по различным вопросам, в том числе о выплатах и гуманитарной помощи. По словам начальника ПВР, крупных животных на время забирает питомник ООО "Белгородблагоустройство", где они находятся в вольерах и получают кормление, хозяева могут их навещать. Маленькие собачки и кошки находятся в ПВР, волонтеры предоставляют все необходимое в уходе за ними. "Это член семьи, по сути, как по-другому? Ко мне приходили граждане и рассказывали: "Мы были вчера в Таволжанке, под обстрелом промчали". Я спросил: "А зачем вы ездили, документы там или что?!" Они ответили: "Нет, кота забрали, как он некормленый, непоеный, он же по нам скучает", – рассказал начальник историю, что произошла накануне. Жительница Шебекино рассказала РИА Новости, что 5 июня в ее доме выбило стекла, она начала собирать вещи и звонить на горячую линию для помощи в эвакуации. У нее пожилые родители, и они не могут самостоятельно передвигаться. Она рассказала, как в выезде из Шебекино ее семье помогли люди из территориальной обороны: "Они помогали тем, кто там остался, возили воду. Я попросила у них зарядку: у нас же не было ни электричества, ни воды - ничего. Они нам помогли, очень быстро вывезли нас. Спасибо им!" Утром в пятницу из ПВР был организован выезд на автобусе в Тулу. Галина Николаевна из Шебекино рассказала, что ее дочери сняли в Белгороде квартиру, а они с мужем на пенсии и не могут финансово это потянуть, поэтому решили выехать в Тулу. "Хотим просто спокойно немножко отвлечься от этого стресса, от всего. Переживаем все за дома, квартиры", - сказала женщина, добавив, что "вчера дом был цел, сегодня не знаем еще". Приграничный Шебекинский округ подвергся серьезной атаке ночью 1 июня, обстрелы продолжаются ежедневно. Местные жители массово уезжали из города Шебекино и прилегающих территорий. Кто не мог остановиться у родственников или знакомых, размещали в ПВР в Белгороде. По данным мэрии, около 4 тысяч человек размещены в общежитиях города.
Отселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Порядка 350 человек находятся в пункте временного размещения города Белгорода, при этом некоторые из них не желают покидать его и остаются, рассказал РИА Новости начальник ПВР на базе учебно-спортивного комплекса Хоркиной Антон Малеванный.
«
"Максимально у нас 920 коек, на 9 утра числится 349 человек, из них 26 детей и 6 маломобильных граждан. Находиться они могут максимум до 3 дней, но есть люди, которые отказываются куда-либо переезжать, и мы их можем оставить в ПВР, пока у них дома не станет безопасно", - рассказал Малеванный.
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
Он уточнил, что с 1 июня порядка 15 тысяч человек уже прошли регистрацию, из них более 8 тысяч - в этом ПВР. Для граждан в дальнейшем организовывается переезд в более комфортные условия: размещение в общежитиях в Белгороде, в области, квоты предоставляет Старый Оскол, Губкин, размещение на территории России. "Не так далеко, чтобы было комфортно доехать автобусом", - добавил Малеванный.
В ПВР созданы все условия для удобного проживания - горячее питание, развлечения для детей, медицинская помощь и сопровождение для маломобильных граждан. Информационный центр предоставляет консультации и помощь по различным вопросам, в том числе о выплатах и гуманитарной помощи. По словам начальника ПВР, крупных животных на время забирает питомник ООО "Белгородблагоустройство", где они находятся в вольерах и получают кормление, хозяева могут их навещать. Маленькие собачки и кошки находятся в ПВР, волонтеры предоставляют все необходимое в уходе за ними.
"Это член семьи, по сути, как по-другому? Ко мне приходили граждане и рассказывали: "Мы были вчера в Таволжанке, под обстрелом промчали". Я спросил: "А зачем вы ездили, документы там или что?!" Они ответили: "Нет, кота забрали, как он некормленый, непоеный, он же по нам скучает", – рассказал начальник историю, что произошла накануне.
"Страшно, но все хозяйство здесь". Жители рассказали о ситуации в Шебекино
8 июня, 08:42
Жительница Шебекино рассказала РИА Новости, что 5 июня в ее доме выбило стекла, она начала собирать вещи и звонить на горячую линию для помощи в эвакуации. У нее пожилые родители, и они не могут самостоятельно передвигаться. Она рассказала, как в выезде из Шебекино ее семье помогли люди из территориальной обороны: "Они помогали тем, кто там остался, возили воду. Я попросила у них зарядку: у нас же не было ни электричества, ни воды - ничего. Они нам помогли, очень быстро вывезли нас. Спасибо им!"
Утром в пятницу из ПВР был организован выезд на автобусе в Тулу. Галина Николаевна из Шебекино рассказала, что ее дочери сняли в Белгороде квартиру, а они с мужем на пенсии и не могут финансово это потянуть, поэтому решили выехать в Тулу.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Хотим просто спокойно немножко отвлечься от этого стресса, от всего. Переживаем все за дома, квартиры", - сказала женщина, добавив, что "вчера дом был цел, сегодня не знаем еще".
Приграничный Шебекинский округ подвергся серьезной атаке ночью 1 июня, обстрелы продолжаются ежедневно. Местные жители массово уезжали из города Шебекино и прилегающих территорий. Кто не мог остановиться у родственников или знакомых, размещали в ПВР в Белгороде. По данным мэрии, около 4 тысяч человек размещены в общежитиях города.
"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.
"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.
"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.