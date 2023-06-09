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В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей - РИА Новости, 09.06.2023
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15:40 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/belgorod-1877248126.html
В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей
В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей - РИА Новости, 09.06.2023
В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей
Порядка 350 человек находятся в пункте временного размещения города Белгорода, при этом некоторые из них не желают покидать его и остаются, рассказал РИА... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:40
2023-06-09T15:40
специальная военная операция на украине
общество
шебекино
тула
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Порядка 350 человек находятся в пункте временного размещения города Белгорода, при этом некоторые из них не желают покидать его и остаются, рассказал РИА Новости начальник ПВР на базе учебно-спортивного комплекса Хоркиной Антон Малеванный. "Максимально у нас 920 коек, на 9 утра числится 349 человек, из них 26 детей и 6 маломобильных граждан. Находиться они могут максимум до 3 дней, но есть люди, которые отказываются куда-либо переезжать, и мы их можем оставить в ПВР, пока у них дома не станет безопасно", - рассказал Малеванный. Он уточнил, что с 1 июня порядка 15 тысяч человек уже прошли регистрацию, из них более 8 тысяч - в этом ПВР. Для граждан в дальнейшем организовывается переезд в более комфортные условия: размещение в общежитиях в Белгороде, в области, квоты предоставляет Старый Оскол, Губкин, размещение на территории России. "Не так далеко, чтобы было комфортно доехать автобусом", - добавил Малеванный. В ПВР созданы все условия для удобного проживания - горячее питание, развлечения для детей, медицинская помощь и сопровождение для маломобильных граждан. Информационный центр предоставляет консультации и помощь по различным вопросам, в том числе о выплатах и гуманитарной помощи. По словам начальника ПВР, крупных животных на время забирает питомник ООО "Белгородблагоустройство", где они находятся в вольерах и получают кормление, хозяева могут их навещать. Маленькие собачки и кошки находятся в ПВР, волонтеры предоставляют все необходимое в уходе за ними. "Это член семьи, по сути, как по-другому? Ко мне приходили граждане и рассказывали: "Мы были вчера в Таволжанке, под обстрелом промчали". Я спросил: "А зачем вы ездили, документы там или что?!" Они ответили: "Нет, кота забрали, как он некормленый, непоеный, он же по нам скучает", – рассказал начальник историю, что произошла накануне. Жительница Шебекино рассказала РИА Новости, что 5 июня в ее доме выбило стекла, она начала собирать вещи и звонить на горячую линию для помощи в эвакуации. У нее пожилые родители, и они не могут самостоятельно передвигаться. Она рассказала, как в выезде из Шебекино ее семье помогли люди из территориальной обороны: "Они помогали тем, кто там остался, возили воду. Я попросила у них зарядку: у нас же не было ни электричества, ни воды - ничего. Они нам помогли, очень быстро вывезли нас. Спасибо им!" Утром в пятницу из ПВР был организован выезд на автобусе в Тулу. Галина Николаевна из Шебекино рассказала, что ее дочери сняли в Белгороде квартиру, а они с мужем на пенсии и не могут финансово это потянуть, поэтому решили выехать в Тулу. "Хотим просто спокойно немножко отвлечься от этого стресса, от всего. Переживаем все за дома, квартиры", - сказала женщина, добавив, что "вчера дом был цел, сегодня не знаем еще". Приграничный Шебекинский округ подвергся серьезной атаке ночью 1 июня, обстрелы продолжаются ежедневно. Местные жители массово уезжали из города Шебекино и прилегающих территорий. Кто не мог остановиться у родственников или знакомых, размещали в ПВР в Белгороде. По данным мэрии, около 4 тысяч человек размещены в общежитиях города.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html
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общество, шебекино, тула, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Шебекино, Тула, Белгород, Белгородская область
В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей

Начальник ПВР Малеванный: 349 человек находятся в пункте временного размещения в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОтселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения в Белгороде
Отселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Отселенные из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины жители города Шебекино в пункте временного размещения в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Порядка 350 человек находятся в пункте временного размещения города Белгорода, при этом некоторые из них не желают покидать его и остаются, рассказал РИА Новости начальник ПВР на базе учебно-спортивного комплекса Хоркиной Антон Малеванный.
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"Максимально у нас 920 коек, на 9 утра числится 349 человек, из них 26 детей и 6 маломобильных граждан. Находиться они могут максимум до 3 дней, но есть люди, которые отказываются куда-либо переезжать, и мы их можем оставить в ПВР, пока у них дома не станет безопасно", - рассказал Малеванный.
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2 июня, 08:00
Он уточнил, что с 1 июня порядка 15 тысяч человек уже прошли регистрацию, из них более 8 тысяч - в этом ПВР. Для граждан в дальнейшем организовывается переезд в более комфортные условия: размещение в общежитиях в Белгороде, в области, квоты предоставляет Старый Оскол, Губкин, размещение на территории России. "Не так далеко, чтобы было комфортно доехать автобусом", - добавил Малеванный.
В ПВР созданы все условия для удобного проживания - горячее питание, развлечения для детей, медицинская помощь и сопровождение для маломобильных граждан. Информационный центр предоставляет консультации и помощь по различным вопросам, в том числе о выплатах и гуманитарной помощи. По словам начальника ПВР, крупных животных на время забирает питомник ООО "Белгородблагоустройство", где они находятся в вольерах и получают кормление, хозяева могут их навещать. Маленькие собачки и кошки находятся в ПВР, волонтеры предоставляют все необходимое в уходе за ними.
"Это член семьи, по сути, как по-другому? Ко мне приходили граждане и рассказывали: "Мы были вчера в Таволжанке, под обстрелом промчали". Я спросил: "А зачем вы ездили, документы там или что?!" Они ответили: "Нет, кота забрали, как он некормленый, непоеный, он же по нам скучает", – рассказал начальник историю, что произошла накануне.
Руины на месте домов, сгоревшие магазины и искореженные машины: Шебекино после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
"Страшно, но все хозяйство здесь". Жители рассказали о ситуации в Шебекино
8 июня, 08:42
Жительница Шебекино рассказала РИА Новости, что 5 июня в ее доме выбило стекла, она начала собирать вещи и звонить на горячую линию для помощи в эвакуации. У нее пожилые родители, и они не могут самостоятельно передвигаться. Она рассказала, как в выезде из Шебекино ее семье помогли люди из территориальной обороны: "Они помогали тем, кто там остался, возили воду. Я попросила у них зарядку: у нас же не было ни электричества, ни воды - ничего. Они нам помогли, очень быстро вывезли нас. Спасибо им!"
Утром в пятницу из ПВР был организован выезд на автобусе в Тулу. Галина Николаевна из Шебекино рассказала, что ее дочери сняли в Белгороде квартиру, а они с мужем на пенсии и не могут финансово это потянуть, поэтому решили выехать в Тулу.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Хотим просто спокойно немножко отвлечься от этого стресса, от всего. Переживаем все за дома, квартиры", - сказала женщина, добавив, что "вчера дом был цел, сегодня не знаем еще".
Приграничный Шебекинский округ подвергся серьезной атаке ночью 1 июня, обстрелы продолжаются ежедневно. Местные жители массово уезжали из города Шебекино и прилегающих территорий. Кто не мог остановиться у родственников или знакомых, размещали в ПВР в Белгороде. По данным мэрии, около 4 тысяч человек размещены в общежитиях города.
"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

Женщина и волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Желающих получить помощь много.

Очередь в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

Волонтеры в секторе фасовки продуктовых наборов пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Люди в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоШебекиноТулаБелгородБелгородская область
 
 
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