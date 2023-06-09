https://ria.ru/20230609/belgorod-1877248126.html

В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей

В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей - РИА Новости, 09.06.2023

В Белгороде рассказали о размещении эвакуированных жителей

Порядка 350 человек находятся в пункте временного размещения города Белгорода, при этом некоторые из них не желают покидать его и остаются, рассказал РИА... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:40

2023-06-09T15:40

2023-06-09T15:40

специальная военная операция на украине

общество

шебекино

тула

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 9 июн – РИА Новости. Порядка 350 человек находятся в пункте временного размещения города Белгорода, при этом некоторые из них не желают покидать его и остаются, рассказал РИА Новости начальник ПВР на базе учебно-спортивного комплекса Хоркиной Антон Малеванный. "Максимально у нас 920 коек, на 9 утра числится 349 человек, из них 26 детей и 6 маломобильных граждан. Находиться они могут максимум до 3 дней, но есть люди, которые отказываются куда-либо переезжать, и мы их можем оставить в ПВР, пока у них дома не станет безопасно", - рассказал Малеванный. Он уточнил, что с 1 июня порядка 15 тысяч человек уже прошли регистрацию, из них более 8 тысяч - в этом ПВР. Для граждан в дальнейшем организовывается переезд в более комфортные условия: размещение в общежитиях в Белгороде, в области, квоты предоставляет Старый Оскол, Губкин, размещение на территории России. "Не так далеко, чтобы было комфортно доехать автобусом", - добавил Малеванный. В ПВР созданы все условия для удобного проживания - горячее питание, развлечения для детей, медицинская помощь и сопровождение для маломобильных граждан. Информационный центр предоставляет консультации и помощь по различным вопросам, в том числе о выплатах и гуманитарной помощи. По словам начальника ПВР, крупных животных на время забирает питомник ООО "Белгородблагоустройство", где они находятся в вольерах и получают кормление, хозяева могут их навещать. Маленькие собачки и кошки находятся в ПВР, волонтеры предоставляют все необходимое в уходе за ними. "Это член семьи, по сути, как по-другому? Ко мне приходили граждане и рассказывали: "Мы были вчера в Таволжанке, под обстрелом промчали". Я спросил: "А зачем вы ездили, документы там или что?!" Они ответили: "Нет, кота забрали, как он некормленый, непоеный, он же по нам скучает", – рассказал начальник историю, что произошла накануне. Жительница Шебекино рассказала РИА Новости, что 5 июня в ее доме выбило стекла, она начала собирать вещи и звонить на горячую линию для помощи в эвакуации. У нее пожилые родители, и они не могут самостоятельно передвигаться. Она рассказала, как в выезде из Шебекино ее семье помогли люди из территориальной обороны: "Они помогали тем, кто там остался, возили воду. Я попросила у них зарядку: у нас же не было ни электричества, ни воды - ничего. Они нам помогли, очень быстро вывезли нас. Спасибо им!" Утром в пятницу из ПВР был организован выезд на автобусе в Тулу. Галина Николаевна из Шебекино рассказала, что ее дочери сняли в Белгороде квартиру, а они с мужем на пенсии и не могут финансово это потянуть, поэтому решили выехать в Тулу. "Хотим просто спокойно немножко отвлечься от этого стресса, от всего. Переживаем все за дома, квартиры", - сказала женщина, добавив, что "вчера дом был цел, сегодня не знаем еще". Приграничный Шебекинский округ подвергся серьезной атаке ночью 1 июня, обстрелы продолжаются ежедневно. Местные жители массово уезжали из города Шебекино и прилегающих территорий. Кто не мог остановиться у родственников или знакомых, размещали в ПВР в Белгороде. По данным мэрии, около 4 тысяч человек размещены в общежитиях города.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html

шебекино

тула

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, шебекино, тула, белгород, белгородская область