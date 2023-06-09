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В Бельгии отказались приостанавливать военную помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 09.06.2023 (обновлено: 19:53 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/belgiya-1877158261.html
В Бельгии отказались приостанавливать военную помощь Украине
В Бельгии отказались приостанавливать военную помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2023
В Бельгии отказались приостанавливать военную помощь Украине
Бельгия не собирается приостанавливать военную помощь Киеву в ожидании ответа на запрос по поводу использования бельгийского оружия диверсантами, атаковавшими... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:27
2023-06-09T19:53
в мире
бельгия
украина
специальная военная операция на украине
людивин дедондер
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Бельгия не собирается приостанавливать военную помощь Киеву в ожидании ответа на запрос по поводу использования бельгийского оружия диверсантами, атаковавшими Белгородскую область, заявила министр обороны Людивин Дедондер в интервью газете Soir."Собираемся ли мы приостанавливать поставки в ожидании их ответа? Нет, это не стоит в повестке дня. Мы находимся в зоне конфликта, многое может произойти. Я рассчитываю, что мы все узнаем в определенный момент", — сказала она.По словам министра, каждая партия поставляемого на Украину оружия сопровождается документом, в котором говорится, что оно предназначено для "защиты украинской территории и ее населения", но не для нападения на другую страну.Дедондер отметила, что Бельгия оказала Киеву военную помощь на 274,64 миллиона евро, а бельгийские специалисты обучили 700 украинских военнослужащих, в том числе саперов и снайперов.На этой неделе российский МИД заявил послу Бельгии решительный протест из-за применения оружия бельгийского производства боевиками, вторгшимися в Белгородскую область. После этого Минобороны королевства запросило у Киева разъяснений, а МИД проинструктировал своего посла о необходимости напомнить украинским властям о принципах, на которых им передается оружие. Ответа от Украины в Брюсселе пока не получили.
https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html
https://ria.ru/20230512/belgiya-1871426870.html
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в мире, бельгия, украина, людивин дедондер
В мире, Бельгия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Людивин Дедондер
В Бельгии отказались приостанавливать военную помощь Украине

Бельгия не будет приостанавливать помощь Украине в ожидании ответа по использованию оружия

© AP Photo / Francois WalschaertsЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Francois Walschaerts
Здание парламента Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Бельгия не собирается приостанавливать военную помощь Киеву в ожидании ответа на запрос по поводу использования бельгийского оружия диверсантами, атаковавшими Белгородскую область, заявила министр обороны Людивин Дедондер в интервью газете Soir.
"Собираемся ли мы приостанавливать поставки в ожидании их ответа? Нет, это не стоит в повестке дня. Мы находимся в зоне конфликта, многое может произойти. Я рассчитываю, что мы все узнаем в определенный момент", — сказала она.
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По словам министра, каждая партия поставляемого на Украину оружия сопровождается документом, в котором говорится, что оно предназначено для "защиты украинской территории и ее населения", но не для нападения на другую страну.
Дедондер отметила, что Бельгия оказала Киеву военную помощь на 274,64 миллиона евро, а бельгийские специалисты обучили 700 украинских военнослужащих, в том числе саперов и снайперов.
На этой неделе российский МИД заявил послу Бельгии решительный протест из-за применения оружия бельгийского производства боевиками, вторгшимися в Белгородскую область. После этого Минобороны королевства запросило у Киева разъяснений, а МИД проинструктировал своего посла о необходимости напомнить украинским властям о принципах, на которых им передается оружие. Ответа от Украины в Брюсселе пока не получили.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБельгияУкраинаЛюдивин Дедондер
 
 
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