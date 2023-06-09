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В США рассказали о неоценимой услуге Байдена для России - РИА Новости, 09.06.2023
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10:17 09.06.2023 (обновлено: 11:05 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/bayden-1877139958.html
В США рассказали о неоценимой услуге Байдена для России
В США рассказали о неоценимой услуге Байдена для России - РИА Новости, 09.06.2023
В США рассказали о неоценимой услуге Байдена для России
Антироссийские санкции, введенные США после начала конфликта на Украине, позволили Москве укрепить рубль, пишет старший научный сотрудник Института Катона по... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:17
2023-06-09T11:05
в мире
сша
украина
москва
джо байден
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные США после начала конфликта на Украине, позволили Москве укрепить рубль, пишет старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер для издания 19FortyFive. "Главной целью администрации Белого дома было подорвать курс российского рубля. Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что уничтожил рубль. Сегодня это утверждение кажется пустым", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Байден ослабил США конфискацией долларовых активов России. "Это подорвало доверие к Вашингтону на мировое арене, и даже у союзников возникли причины для беспокойства", — считает автор. Он приходит к выводу, что решение американской администрации арестовать российские активы грозит Соединенным Штатам катастрофическими долгосрочными последствиями.
https://ria.ru/20230609/bayden-1877132059.html
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в мире, сша, украина, москва, джо байден, цены на нефть
В мире, США, Украина, Москва, Джо Байден, Цены на нефть
В США рассказали о неоценимой услуге Байдена для России

Автор 19FortyFive Карпентер заявил об укреплении рубля из-за антироссийских санкций США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Антироссийские санкции, введенные США после начала конфликта на Украине, позволили Москве укрепить рубль, пишет старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер для издания 19FortyFive.

"Главной целью администрации Белого дома было подорвать курс российского рубля. Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что уничтожил рубль. Сегодня это утверждение кажется пустым", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Байден ослабил США конфискацией долларовых активов России.

"Это подорвало доверие к Вашингтону на мировое арене, и даже у союзников возникли причины для беспокойства", — считает автор.

Он приходит к выводу, что решение американской администрации арестовать российские активы грозит Соединенным Штатам катастрофическими долгосрочными последствиями.
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