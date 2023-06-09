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Обращение Байдена обескуражило британского премьера - РИА Новости, 09.06.2023
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09:26 09.06.2023 (обновлено: 09:32 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/bayden-1877132059.html
Обращение Байдена обескуражило британского премьера
Обращение Байдена обескуражило британского премьера - РИА Новости, 09.06.2023
Обращение Байдена обескуражило британского премьера
Президент США Джо Байден оконфузился на переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, перепутав его должность, заметил журналист Daily Express... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T09:26
2023-06-09T09:32
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился на переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, перепутав его должность, заметил журналист Daily Express Джон Кинг. &quot;Джо Байден по ошибке назвал Риши Сунака “мистером президентом&quot;, — говорится в публикации.Журналист отмечает, что глава Белого дома обратился к Сунаку со словами "мистер президент", чем смутил британского премьера. Потом он осознал свою ошибку и попытался отшутиться. "Ну, господин президент, господин президент, я только что повысил вас. Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись", — обратился Байден к Сунаку. Видео этого момента на встрече двух лидеров опубликовал американский телеканал C-SPAN.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, джо байден, риши сунак, великобритания, сша
В мире, Джо Байден, Риши Сунак, Великобритания, США
Обращение Байдена обескуражило британского премьера

Daily Express: президент США Байден оконфузился на переговорах с Сунаком

© AFP 2023 / PAUL FAITHПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / PAUL FAITH
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился на переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, перепутав его должность, заметил журналист Daily Express Джон Кинг.
«

"Джо Байден по ошибке назвал Риши Сунака “мистером президентом", — говорится в публикации.

Журналист отмечает, что глава Белого дома обратился к Сунаку со словами "мистер президент", чем смутил британского премьера. Потом он осознал свою ошибку и попытался отшутиться.

"Ну, господин президент, господин президент, я только что повысил вас. Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись", — обратился Байден к Сунаку.

Видео этого момента на встрече двух лидеров опубликовал американский телеканал C-SPAN.

Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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