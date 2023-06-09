https://ria.ru/20230609/bayden-1877132059.html

Обращение Байдена обескуражило британского премьера

Обращение Байдена обескуражило британского премьера - РИА Новости, 09.06.2023

Обращение Байдена обескуражило британского премьера

Президент США Джо Байден оконфузился на переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, перепутав его должность, заметил журналист Daily Express... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:26

2023-06-09T09:26

2023-06-09T09:32

в мире

джо байден

риши сунак

великобритания

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864977351_488:0:2542:1155_1920x0_80_0_0_c67db40b9835b238748be0d1a56fe15c.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился на переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, перепутав его должность, заметил журналист Daily Express Джон Кинг. "Джо Байден по ошибке назвал Риши Сунака “мистером президентом", — говорится в публикации.Журналист отмечает, что глава Белого дома обратился к Сунаку со словами "мистер президент", чем смутил британского премьера. Потом он осознал свою ошибку и попытался отшутиться. "Ну, господин президент, господин президент, я только что повысил вас. Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись", — обратился Байден к Сунаку. Видео этого момента на встрече двух лидеров опубликовал американский телеканал C-SPAN.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230412/bayden-1864877567.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, риши сунак, великобритания, сша