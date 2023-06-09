Обращение Байдена обескуражило британского премьера
Daily Express: президент США Байден оконфузился на переговорах с Сунаком
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден оконфузился на переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, перепутав его должность, заметил журналист Daily Express Джон Кинг.
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"Джо Байден по ошибке назвал Риши Сунака “мистером президентом", — говорится в публикации.
Журналист отмечает, что глава Белого дома обратился к Сунаку со словами "мистер президент", чем смутил британского премьера. Потом он осознал свою ошибку и попытался отшутиться.
"Ну, господин президент, господин президент, я только что повысил вас. Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись", — обратился Байден к Сунаку.
Видео этого момента на встрече двух лидеров опубликовал американский телеканал C-SPAN.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
"Ну, господин президент, господин президент, я только что повысил вас. Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись", — обратился Байден к Сунаку.
Видео этого момента на встрече двух лидеров опубликовал американский телеканал C-SPAN.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.