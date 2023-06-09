Турецкий банк начал возвращать на счета россиян деньги, снятые без причины
Турецкий Denizbank начал возвращать на счета россиян снятые без причины средства
© AP Photo / Murad SezerМужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция
© AP Photo / Murad Sezer
Мужчина выходит из здания DenizBank. Стамбул, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Турецкий банк Deniz начал возвращать на счета россиян средства, снятые ранее без указания причин, при этом восстановление счетов пока под вопросом, сообщили РИА Новости клиенты банка.
Банк начал на этой неделе списывать со счетов клиентов-граждан РФ суммы до 60 долларов и закрывать их счета в валюте, при этом объяснений от банка не поступило, рассказали ранее РИА Новости клиенты банка.
"Вернули деньги на счета: 59,66 долларов США и шесть турецких лир", - сообщил клиент банка Вадим.
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"Однако на текущий момент в приложении банка не отображается дебетовая карта, к которой привязаны эти счета. Банк пока ничего не ответил на обращение", - уточнил клиент.
Аналогичная ситуация еще как минимум у пяти клиентов банка.
В службе поддержки клиентов DenizBank отказали в комментарии РИА Новости, официально на своих ресурсах банк никак не комментировал ситуацию. При этом на предоставленных клиентами банка скриншотах списания средств сопровождаются комментарием "комиссия за управление счетом", однако сумма в каждом случае варьируется значительно. Большинство попавших под "санкции" клиентов находятся не в Турции.
Меры турецкого банка Deniz в отношении счетов граждан РФ касаются в основном тех, у кого на счету в момент списания было не более двух тысяч лир (около 7 тысяч рублей, или 85 долларов), сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.