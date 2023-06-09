https://ria.ru/20230609/award-1877206878.html

В Кремле объявили лауреатов Государственной премии

В Кремле объявили лауреатов Государственной премии - РИА Новости, 09.06.2023

В Кремле объявили лауреатов Государственной премии

Стали известны лауреаты Государственной премии за 2022 год, их имена на специальном брифинге объявили помощник президента России Андрей Фурсенко, советник главы РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:46

2023-06-09T13:46

2023-06-09T14:46

россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Стали известны лауреаты Государственной премии за 2022 год, их имена на специальном брифинге объявили помощник президента России Андрей Фурсенко, советник главы государства Владимир Толстой и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.Государственную премию в области науки и технологий получат:Государственную премию в области литературы и искусства присудили:Государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности получит Карен Шахназаров.Государственную премию за правозащитную деятельность присудили Ольге Демичевой.Государственная премия за достижения в области благотворительности присуждена Юлии Зимовой.Церемония вручения премий традиционно состоится в Кремле в День России 12 июня.

https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html

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