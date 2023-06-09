В Кремле объявили лауреатов Государственной премии
В Кремле объявили лауреатов Государственной премии за 2022 год
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий России
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Стали известны лауреаты Государственной премии за 2022 год, их имена на специальном брифинге объявили помощник президента России Андрей Фурсенко, советник главы государства Владимир Толстой и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Государственную премию в области науки и технологий получат:
- Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин — за цикл научных работ по исследованию реакторных антинейтрино;
- Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин — за научное обоснование и внедрение в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний;
- Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов — за цикл работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии.
Государственную премию в области литературы и искусства присудили:
- Андрею Голубейко и Александре Орловской за многолетнюю работу по восстановлению картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года";
- Александре Пермяковой за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства.
- Константину Эрнсту, Климу Шипенко и Юлии Пересильд за создание художественного фильма "Вызов".
Государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности получит Карен Шахназаров.
Государственную премию за правозащитную деятельность присудили Ольге Демичевой.
Государственная премия за достижения в области благотворительности присуждена Юлии Зимовой.
Церемония вручения премий традиционно состоится в Кремле в День России 12 июня.