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В Кремле объявили лауреатов Государственной премии - РИА Новости, 09.06.2023
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13:46 09.06.2023 (обновлено: 14:46 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/award-1877206878.html
В Кремле объявили лауреатов Государственной премии
В Кремле объявили лауреатов Государственной премии - РИА Новости, 09.06.2023
В Кремле объявили лауреатов Государственной премии
Стали известны лауреаты Государственной премии за 2022 год, их имена на специальном брифинге объявили помощник президента России Андрей Фурсенко, советник главы РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:46
2023-06-09T14:46
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Стали известны лауреаты Государственной премии за 2022 год, их имена на специальном брифинге объявили помощник президента России Андрей Фурсенко, советник главы государства Владимир Толстой и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.Государственную премию в области науки и технологий получат:Государственную премию в области литературы и искусства присудили:Государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности получит Карен Шахназаров.Государственную премию за правозащитную деятельность присудили Ольге Демичевой.Государственная премия за достижения в области благотворительности присуждена Юлии Зимовой.Церемония вручения премий традиционно состоится в Кремле в День России 12 июня.
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В Кремле объявили лауреатов Государственной премии

В Кремле объявили лауреатов Государственной премии за 2022 год

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий России
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий России - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Стали известны лауреаты Государственной премии за 2022 год, их имена на специальном брифинге объявили помощник президента России Андрей Фурсенко, советник главы государства Владимир Толстой и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Государственную премию в области науки и технологий получат:
  • Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин — за цикл научных работ по исследованию реакторных антинейтрино;
  • Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин — за научное обоснование и внедрение в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний;
  • Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов — за цикл работ по разработке и внедрению в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии.
Государственную премию в области литературы и искусства присудили:
  • Андрею Голубейко и Александре Орловской за многолетнюю работу по восстановлению картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года";
  • Александре Пермяковой за вклад в сохранение и развитие традиций народного искусства.
  • Константину Эрнсту, Климу Шипенко и Юлии Пересильд за создание художественного фильма "Вызов".
Государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности получит Карен Шахназаров.
Государственную премию за правозащитную деятельность присудили Ольге Демичевой.
Государственная премия за достижения в области благотворительности присуждена Юлии Зимовой.
Церемония вручения премий традиционно состоится в Кремле в День России 12 июня.
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