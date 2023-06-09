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После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек - РИА Новости, 09.06.2023
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14:27 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/avtobus-1877218647.html
После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек
После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек - РИА Новости, 09.06.2023
После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек
Девяти пассажирам рейсового автобуса, который опрокинулся под Мурманском в пятницу, потребовалась госпитализация, детей среди них нет, сообщил в своем... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:27
2023-06-09T14:27
происшествия
кольский район
андрей чибис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
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МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Девяти пассажирам рейсового автобуса, который опрокинулся под Мурманском в пятницу, потребовалась госпитализация, детей среди них нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис. "Детей среди пассажиров не было. Девять человек госпитализированы в Кольскую ЦРБ. Остальным медицинская помощь была оказана на месте", - написал Чибис. В ГУ МЧС по региону сообщили о 13 пострадавших в ДТП, из них двое были госпитализированы. В пятницу в 11.10 в МЧС поступило сообщение о ДТП в Кольском районе - рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся на крышу.
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кольский район
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происшествия, кольский район, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область
Происшествия, Кольский район, Андрей Чибис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мурманская область
После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек

Мурманский губернатор Чибис сообщил о девяти госпитализированных после ДТП с автобусом

© Фото : пресс-служба губернатора Мурманской областиНа месте ДТП с рейсовым автобусом в Мурманской области
На месте ДТП с рейсовым автобусом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Мурманской области
На месте ДТП с рейсовым автобусом в Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Девяти пассажирам рейсового автобуса, который опрокинулся под Мурманском в пятницу, потребовалась госпитализация, детей среди них нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.
«
"Детей среди пассажиров не было. Девять человек госпитализированы в Кольскую ЦРБ. Остальным медицинская помощь была оказана на месте", - написал Чибис.
В ГУ МЧС по региону сообщили о 13 пострадавших в ДТП, из них двое были госпитализированы.
В пятницу в 11.10 в МЧС поступило сообщение о ДТП в Кольском районе - рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся на крышу.
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ПроисшествияКольский районАндрей ЧибисМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская область
 
 
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