https://ria.ru/20230609/avtobus-1877218647.html
После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек
После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек - РИА Новости, 09.06.2023
После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек
Девяти пассажирам рейсового автобуса, который опрокинулся под Мурманском в пятницу, потребовалась госпитализация, детей среди них нет, сообщил в своем... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:27
2023-06-09T14:27
2023-06-09T14:27
происшествия
кольский район
андрей чибис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
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МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Девяти пассажирам рейсового автобуса, который опрокинулся под Мурманском в пятницу, потребовалась госпитализация, детей среди них нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис. "Детей среди пассажиров не было. Девять человек госпитализированы в Кольскую ЦРБ. Остальным медицинская помощь была оказана на месте", - написал Чибис. В ГУ МЧС по региону сообщили о 13 пострадавших в ДТП, из них двое были госпитализированы. В пятницу в 11.10 в МЧС поступило сообщение о ДТП в Кольском районе - рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся на крышу.
https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html
кольский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кольский район, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область
Происшествия, Кольский район, Андрей Чибис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мурманская область
После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек
Мурманский губернатор Чибис сообщил о девяти госпитализированных после ДТП с автобусом