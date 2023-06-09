https://ria.ru/20230609/avtobus-1877218647.html

После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек

После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек - РИА Новости, 09.06.2023

После ДТП с автобусом в Мурманской области госпитализировали девять человек

Девяти пассажирам рейсового автобуса, который опрокинулся под Мурманском в пятницу, потребовалась госпитализация, детей среди них нет, сообщил в своем... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:27

2023-06-09T14:27

2023-06-09T14:27

происшествия

кольский район

андрей чибис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

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МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Девяти пассажирам рейсового автобуса, который опрокинулся под Мурманском в пятницу, потребовалась госпитализация, детей среди них нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис. "Детей среди пассажиров не было. Девять человек госпитализированы в Кольскую ЦРБ. Остальным медицинская помощь была оказана на месте", - написал Чибис. В ГУ МЧС по региону сообщили о 13 пострадавших в ДТП, из них двое были госпитализированы. В пятницу в 11.10 в МЧС поступило сообщение о ДТП в Кольском районе - рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся на крышу.

https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html

кольский район

мурманская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, кольский район, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область