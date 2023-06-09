https://ria.ru/20230609/avtobus-1877217005.html

В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.06.2023

В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Рейсовый автобус с 25 пассажирами перевернулся в Кольском районе Мурманской области, погибших нет, есть пострадавшие, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:22

2023-06-09T14:22

2023-06-09T14:28

происшествия

мурманская область

кольский район

андрей чибис

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МУРМАНСК, 9 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус с 25 пассажирами перевернулся в Кольском районе Мурманской области, погибших нет, есть пострадавшие, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."В Кольском районе перевернулся рейсовый автобус №104. Там находилось 25 пассажиров", - написал Чибис.Он отметил, что на место аварии выехал его заместитель, туда уже прибыли три машины скорой помощи."Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил губернатор. Он не уточнил число пострадавших.

https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html

мурманская область

кольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, кольский район, андрей чибис