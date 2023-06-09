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В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.06.2023
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14:22 09.06.2023 (обновлено: 14:28 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/avtobus-1877217005.html
В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.06.2023
В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
Рейсовый автобус с 25 пассажирами перевернулся в Кольском районе Мурманской области, погибших нет, есть пострадавшие, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:22
2023-06-09T14:28
происшествия
мурманская область
кольский район
андрей чибис
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МУРМАНСК, 9 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус с 25 пассажирами перевернулся в Кольском районе Мурманской области, погибших нет, есть пострадавшие, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."В Кольском районе перевернулся рейсовый автобус №104. Там находилось 25 пассажиров", - написал Чибис.Он отметил, что на место аварии выехал его заместитель, туда уже прибыли три машины скорой помощи."Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил губернатор. Он не уточнил число пострадавших.
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происшествия, мурманская область, кольский район, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Кольский район, Андрей Чибис
В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Губернатор Чибис: в Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами

© Фото : пресс-служба губернатора Мурманской областиНа месте ДТП с рейсовым автобусом в Мурманской области
На месте ДТП с рейсовым автобусом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Мурманской области
На месте ДТП с рейсовым автобусом в Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус с 25 пассажирами перевернулся в Кольском районе Мурманской области, погибших нет, есть пострадавшие, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«
"В Кольском районе перевернулся рейсовый автобус №104. Там находилось 25 пассажиров", - написал Чибис.
Он отметил, что на место аварии выехал его заместитель, туда уже прибыли три машины скорой помощи.
"Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил губернатор. Он не уточнил число пострадавших.
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ПроисшествияМурманская областьКольский районАндрей Чибис
 
 
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