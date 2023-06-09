https://ria.ru/20230609/avariya-1877314749.html

В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть погибшие

В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть погибшие - РИА Новости, 09.06.2023

В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть погибшие

Два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей и автобуса в Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:41

2023-06-09T19:41

2023-06-09T19:47

происшествия

уфа

янаул

благовещенск

авто

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УФА, 9 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей и автобуса в Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по региону. По данным ведомства, на автодороге Уфа – Янаул в районе города Благовещенска, 66-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом НефАЗ. От удара двигатель иномарки вырвало и отбросило в сторону двух легковушек, следовавших позади. "В результате аварии погибли водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля Skoda. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 20 человек, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении башкирской полиции.

https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html

уфа

янаул

благовещенск

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происшествия, уфа, янаул, благовещенск, авто