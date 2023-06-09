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В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть погибшие - РИА Новости, 09.06.2023
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19:41 09.06.2023 (обновлено: 19:47 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/avariya-1877314749.html
В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть погибшие
В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть погибшие - РИА Новости, 09.06.2023
В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть погибшие
Два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей и автобуса в Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T19:41
2023-06-09T19:47
происшествия
уфа
янаул
благовещенск
авто
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УФА, 9 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей и автобуса в Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по региону. По данным ведомства, на автодороге Уфа – Янаул в районе города Благовещенска, 66-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом НефАЗ. От удара двигатель иномарки вырвало и отбросило в сторону двух легковушек, следовавших позади. "В результате аварии погибли водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля Skoda. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 20 человек, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении башкирской полиции.
https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html
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происшествия, уфа, янаул, благовещенск, авто
Происшествия, Уфа, Янаул, Благовещенск, Авто
В Башкирии автобус столкнулся с тремя автомобилями, есть погибшие

В Башкирии два человека погибли при столкновении трех машин и автобуса

© МВД МедиаАвтобус столкнулся с тремя автомобилями в Башкирии. Стоп-кадр видео
Автобус столкнулся с тремя автомобилями в Башкирии. Стоп-кадр видео
© МВД Медиа
Автобус столкнулся с тремя автомобилями в Башкирии. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
УФА, 9 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей и автобуса в Башкирии, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, на автодороге УфаЯнаул в районе города Благовещенска, 66-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автобусом НефАЗ. От удара двигатель иномарки вырвало и отбросило в сторону двух легковушек, следовавших позади.
"В результате аварии погибли водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля Skoda. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 20 человек, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении башкирской полиции.
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ПроисшествияУфаЯнаулБлаговещенскАвто
 
 
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