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ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:16 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ataki-1877335742.html
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов - РИА Новости, 09.06.2023
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов
Украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:16
2023-06-09T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области. Враг увеличивает число подразделений и групп, которые будут задействованы в попытках прорваться вглубь нашей обороны. Атаки врага будут идти по нарастающей", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти пытаются любой ценой выполнить задачу по контрнаступлению, поставленную кураторами из США и Британии. "Атаки будут продолжаться, пока не будет критически невосполнимых потерь для режима Зеленского и слишком дорогими для Запада", - сказал Рогов. В пятницу в Минобороны РФ сообщали, что войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на южндонецком и запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены.
https://ria.ru/20230609/trevoga-1877334439.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов

Рогов считает, что ВСУ готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области. Враг увеличивает число подразделений и групп, которые будут задействованы в попытках прорваться вглубь нашей обороны. Атаки врага будут идти по нарастающей", - сказал Рогов.
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По его словам, киевские власти пытаются любой ценой выполнить задачу по контрнаступлению, поставленную кураторами из США и Британии.
«
"Атаки будут продолжаться, пока не будет критически невосполнимых потерь для режима Зеленского и слишком дорогими для Запада", - сказал Рогов.
В пятницу в Минобороны РФ сообщали, что войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на южндонецком и запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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