https://ria.ru/20230609/ataki-1877335742.html

ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов

ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов - РИА Новости, 09.06.2023

ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов

Украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T23:16

2023-06-09T23:16

2023-06-09T23:16

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области. Враг увеличивает число подразделений и групп, которые будут задействованы в попытках прорваться вглубь нашей обороны. Атаки врага будут идти по нарастающей", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти пытаются любой ценой выполнить задачу по контрнаступлению, поставленную кураторами из США и Британии. "Атаки будут продолжаться, пока не будет критически невосполнимых потерь для режима Зеленского и слишком дорогими для Запада", - сказал Рогов. В пятницу в Минобороны РФ сообщали, что войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на южндонецком и запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены.

https://ria.ru/20230609/trevoga-1877334439.html

https://ria.ru/20230609/razdel-1877319793.html

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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины