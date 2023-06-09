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ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ отбили за прошедшие сутки еще две атаки украинской армии на запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:15
2023-06-09T14:15
2023-06-09T14:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ отбили за прошедшие сутки еще две атаки украинской армии на запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России."На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ у Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области