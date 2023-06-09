https://ria.ru/20230609/ataki-1877215441.html

ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.06.2023

ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ отбили за прошедшие сутки еще две атаки украинской армии на запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:15

2023-06-09T14:15

2023-06-09T14:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ отбили за прошедшие сутки еще две атаки украинской армии на запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России."На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230609/samolety-1877215613.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность