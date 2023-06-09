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ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 09.06.2023 (обновлено: 14:47 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ataki-1877215441.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.06.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ отбили за прошедшие сутки еще две атаки украинской армии на запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:15
2023-06-09T14:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ отбили за прошедшие сутки еще две атаки украинской армии на запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России."На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ у Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. ВС РФ отбили за прошедшие сутки еще две атаки украинской армии на запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России.
"На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
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