https://ria.ru/20230609/astrolog-1877048549.html
Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации
Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации - РИА Новости, 09.06.2023
Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации
Астролог Константин Дараган в интервью Андрею Малахову назвал дату окончания спецоперации. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T00:53
2023-06-09T00:53
2023-06-09T01:36
шоубиз
астрология
константин дараган
андрей малахов
россия
гороскоп
россия-1 (телеканал)
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877049217_0:120:855:601_1920x0_80_0_0_78f36a074a8b9c81db3c323ee70502b1.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Астролог Константин Дараган в интервью Андрею Малахову назвал дату окончания спецоперации. "Политическое противостояние надолго, оно до 2040 года. Сама спецоперация закончится в 2025-2026 году. В 2024-м уже будут приняты какие-то решения. Затем произойдет перелом, после которого движение пойдет в другую сторону", – поделился Дараган.Он также рассказал о событиях в мире в ближайшем будущем. "Россия будет центром притяжения в мире. Мы входим в новую эпоху, которая будет стабилизироваться в течение 20 лет. Центр силы уже уходит с Запада. Конфликт с Китаем и США будет усиливаться. В ближайшее время начнется неуправляемый технический прогресс", – добавил астролог.По его словам, в ближайшее время не стоит хранить средства в зарубежной валюте. "Евро будет терять покупательную способность. Доллар будет дешеветь опережающими темпами", – заключил специалист.Константин Дараган – ученый и радиоведущий. До 2016 года проживал в Харькове, а затем переехал в Москву. Он начал заниматься астрологией в 1991-м, затем преподавал в институте и проводил семинары в России и за границей.
https://ria.ru/20230429/providets-1868581193.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877049217_0:40:855:681_1920x0_80_0_0_875f3cbee529193c85a3a11caaa2600e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрология, константин дараган, андрей малахов, россия, гороскоп, россия-1 (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Астрология, Константин Дараган, Андрей Малахов, Россия, гороскоп, Россия-1 (телеканал), Новости шоу-бизнеса
Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации
Астролог Константин Дараган назвал дату окончания спецоперации в интервью Андрею Малахову