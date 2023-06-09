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Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации - РИА Новости, 09.06.2023
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Шоубиз
 
00:53 09.06.2023 (обновлено: 01:36 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/astrolog-1877048549.html
Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации
Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации - РИА Новости, 09.06.2023
Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации
Астролог Константин Дараган в интервью Андрею Малахову назвал дату окончания спецоперации. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T00:53
2023-06-09T01:36
шоубиз
астрология
константин дараган
андрей малахов
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Астролог Константин Дараган в интервью Андрею Малахову назвал дату окончания спецоперации. "Политическое противостояние надолго, оно до 2040 года. Сама спецоперация закончится в 2025-2026 году. В 2024-м уже будут приняты какие-то решения. Затем произойдет перелом, после которого движение пойдет в другую сторону", – поделился Дараган.Он также рассказал о событиях в мире в ближайшем будущем. "Россия будет центром притяжения в мире. Мы входим в новую эпоху, которая будет стабилизироваться в течение 20 лет. Центр силы уже уходит с Запада. Конфликт с Китаем и США будет усиливаться. В ближайшее время начнется неуправляемый технический прогресс", – добавил астролог.По его словам, в ближайшее время не стоит хранить средства в зарубежной валюте. &quot;Евро будет терять покупательную способность. Доллар будет дешеветь опережающими темпами&quot;, – заключил специалист.Константин Дараган – ученый и радиоведущий. До 2016 года проживал в Харькове, а затем переехал в Москву. Он начал заниматься астрологией в 1991-м, затем преподавал в институте и проводил семинары в России и за границей.
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астрология, константин дараган, андрей малахов, россия, гороскоп, россия-1 (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Астрология, Константин Дараган, Андрей Малахов, Россия, гороскоп, Россия-1 (телеканал), Новости шоу-бизнеса
Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации

Астролог Константин Дараган назвал дату окончания спецоперации в интервью Андрею Малахову

© Фото : Астролог Константин ДараганКонстантин Дараган
Константин Дараган - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Астролог Константин Дараган
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Астролог Константин Дараган в интервью Андрею Малахову назвал дату окончания спецоперации.
«
"Политическое противостояние надолго, оно до 2040 года. Сама спецоперация закончится в 2025-2026 году. В 2024-м уже будут приняты какие-то решения. Затем произойдет перелом, после которого движение пойдет в другую сторону", – поделился Дараган.
Он также рассказал о событиях в мире в ближайшем будущем.
«
"Россия будет центром притяжения в мире. Мы входим в новую эпоху, которая будет стабилизироваться в течение 20 лет. Центр силы уже уходит с Запада. Конфликт с Китаем и США будет усиливаться. В ближайшее время начнется неуправляемый технический прогресс", – добавил астролог.
По его словам, в ближайшее время не стоит хранить средства в зарубежной валюте.
«

"Евро будет терять покупательную способность. Доллар будет дешеветь опережающими темпами", – заключил специалист.

Константин Дараган – ученый и радиоведущий. До 2016 года проживал в Харькове, а затем переехал в Москву. Он начал заниматься астрологией в 1991-м, затем преподавал в институте и проводил семинары в России и за границей.
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ШоубизАстрологияКонстантин ДараганАндрей МалаховРоссиягороскопРоссия-1 (телеканал)Новости шоу-бизнеса
 
 
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