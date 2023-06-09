https://ria.ru/20230609/astrolog-1877048549.html

Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации

Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации - РИА Новости, 09.06.2023

Астролог назвал в интервью Малахову дату окончания спецоперации

Астролог Константин Дараган в интервью Андрею Малахову назвал дату окончания спецоперации. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T00:53

2023-06-09T00:53

2023-06-09T01:36

шоубиз

астрология

константин дараган

андрей малахов

россия

гороскоп

россия-1 (телеканал)

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877049217_0:120:855:601_1920x0_80_0_0_78f36a074a8b9c81db3c323ee70502b1.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Астролог Константин Дараган в интервью Андрею Малахову назвал дату окончания спецоперации. "Политическое противостояние надолго, оно до 2040 года. Сама спецоперация закончится в 2025-2026 году. В 2024-м уже будут приняты какие-то решения. Затем произойдет перелом, после которого движение пойдет в другую сторону", – поделился Дараган.Он также рассказал о событиях в мире в ближайшем будущем. "Россия будет центром притяжения в мире. Мы входим в новую эпоху, которая будет стабилизироваться в течение 20 лет. Центр силы уже уходит с Запада. Конфликт с Китаем и США будет усиливаться. В ближайшее время начнется неуправляемый технический прогресс", – добавил астролог.По его словам, в ближайшее время не стоит хранить средства в зарубежной валюте. "Евро будет терять покупательную способность. Доллар будет дешеветь опережающими темпами", – заключил специалист.Константин Дараган – ученый и радиоведущий. До 2016 года проживал в Харькове, а затем переехал в Москву. Он начал заниматься астрологией в 1991-м, затем преподавал в институте и проводил семинары в России и за границей.

https://ria.ru/20230429/providets-1868581193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

астрология, константин дараган, андрей малахов, россия, гороскоп, россия-1 (телеканал), новости шоу-бизнеса