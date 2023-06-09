https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html

В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра"

В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра" - РИА Новости, 09.06.2023

В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра"

Самарский районный суд Самары в пятницу заключил под стражу Артема Айрапетяна, одного из фигурантов дела о краже спирта, который оказался в "Мистере Сидре",... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:26

2023-06-09T16:26

2023-06-09T16:38

россия

самарская область

самара

массовое отравление сидром в россии

происшествия

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САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Самарский районный суд Самары в пятницу заключил под стражу Артема Айрапетяна, одного из фигурантов дела о краже спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили РИА Новости в суде. Ранее СК сообщил, что в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который уже нелегально поставил этот спирт учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. В результате ядовитый спирт использовали в создании напитка "Мистер Сидр". Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребенкин - в краже спирта. Следствие просит суд об аресте троих задержанных, Алексей Егоров объявлен в розыск. "В отношении Айрапетяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Как уточняется на сайте Самарского районного суда, Артем Юрьевич Айрапетян по решению суда заключен под стражу на срок 1 месяц 26 суток - до 4 августа включительно.В пресс-службе Октябрьского районного суда Самары ранее также сообщили РИА Новости, что этот суд в пятницу рассмотрит ходатайства следствия об аресте Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова. Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый сидр был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

https://ria.ru/20230608/sidr-1877061351.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, самарская область, самара, массовое отравление сидром в россии, происшествия