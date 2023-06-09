В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра"
В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта, который попал в суррогатный сидр
Статуя Фемиды. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Самарский районный суд Самары в пятницу заключил под стражу Артема Айрапетяна, одного из фигурантов дела о краже спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили РИА Новости в суде.
Ранее СК сообщил, что в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который уже нелегально поставил этот спирт учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. В результате ядовитый спирт использовали в создании напитка "Мистер Сидр". Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребенкин - в краже спирта. Следствие просит суд об аресте троих задержанных, Алексей Егоров объявлен в розыск.
"В отношении Айрапетяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Как уточняется на сайте Самарского районного суда, Артем Юрьевич Айрапетян по решению суда заключен под стражу на срок 1 месяц 26 суток - до 4 августа включительно.
В пресс-службе Октябрьского районного суда Самары ранее также сообщили РИА Новости, что этот суд в пятницу рассмотрит ходатайства следствия об аресте Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова.
Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый сидр был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.