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В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра" - РИА Новости, 09.06.2023
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16:26 09.06.2023 (обновлено: 16:38 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html
В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра"
В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра" - РИА Новости, 09.06.2023
В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра"
Самарский районный суд Самары в пятницу заключил под стражу Артема Айрапетяна, одного из фигурантов дела о краже спирта, который оказался в "Мистере Сидре",... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:26
2023-06-09T16:38
россия
самарская область
самара
массовое отравление сидром в россии
происшествия
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САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Самарский районный суд Самары в пятницу заключил под стражу Артема Айрапетяна, одного из фигурантов дела о краже спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили РИА Новости в суде. Ранее СК сообщил, что в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который уже нелегально поставил этот спирт учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. В результате ядовитый спирт использовали в создании напитка "Мистер Сидр". Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребенкин - в краже спирта. Следствие просит суд об аресте троих задержанных, Алексей Егоров объявлен в розыск. "В отношении Айрапетяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Как уточняется на сайте Самарского районного суда, Артем Юрьевич Айрапетян по решению суда заключен под стражу на срок 1 месяц 26 суток - до 4 августа включительно.В пресс-службе Октябрьского районного суда Самары ранее также сообщили РИА Новости, что этот суд в пятницу рассмотрит ходатайства следствия об аресте Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова. Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый сидр был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
https://ria.ru/20230608/sidr-1877061351.html
россия
самарская область
самара
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россия, самарская область, самара, массовое отравление сидром в россии, происшествия
Россия, Самарская область, Самара, Массовое отравление сидром в России, Происшествия
В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра"

В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта, который попал в суррогатный сидр

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Самарский районный суд Самары в пятницу заключил под стражу Артема Айрапетяна, одного из фигурантов дела о краже спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили РИА Новости в суде.
Ранее СК сообщил, что в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который уже нелегально поставил этот спирт учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. В результате ядовитый спирт использовали в создании напитка "Мистер Сидр". Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребенкин - в краже спирта. Следствие просит суд об аресте троих задержанных, Алексей Егоров объявлен в розыск.
"В отношении Айрапетяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Как уточняется на сайте Самарского районного суда, Артем Юрьевич Айрапетян по решению суда заключен под стражу на срок 1 месяц 26 суток - до 4 августа включительно.
В пресс-службе Октябрьского районного суда Самары ранее также сообщили РИА Новости, что этот суд в пятницу рассмотрит ходатайства следствия об аресте Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова.
Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый сидр был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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РоссияСамарская областьСамараМассовое отравление сидром в РоссииПроисшествия
 
 
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