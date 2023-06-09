https://ria.ru/20230609/akula-1877154590.html

Нападения акул на человека в Египте редки, заявил эксперт

Нападения акул на человека в Египте редки, заявил эксперт - РИА Новости, 09.06.2023

Нападения акул на человека в Египте редки, заявил эксперт

Нападение акулы на человека у побережья египетской Хургады – редкое для Египта чрезвычайное происшествие, этот инцидент не повлияет на турпоток в страну,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:17

2023-06-09T11:17

2023-06-09T11:17

туризм

новости - туризм

хургада

египет

красное море

туризм

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КАИР, 9 июн - РИА Новости. Нападение акулы на человека у побережья египетской Хургады – редкое для Египта чрезвычайное происшествие, этот инцидент не повлияет на турпоток в страну, выразили мнение в беседе с РИА новости эксперты."Это нечасто случается в Египте",–- заявил РИА Новости член Ассоциации туристических инвесторов провинции Красное море Ихаб Шукри. По его словам, подобные ЧП "происходят во всех туристических странах, где есть море, в особенности в Испании, Бразилии и в других странах". Эксперт вновь подчеркнул, что "в Египте подобные инциденты редки", а ситуация на побережье Хургады "взята под контроль". Говоря о возможности предотвращения таких нападений, Шукри заявил, что ответственные за это структуры "предпринимают большие усилия, чтобы контролировать ситуацию с морскими хищниками, защитить граждан Египта и туристов, а также животных, в том числе акул". При этом он отметил, что "животные могут повести себя неестественным образом, что и приводит к подобным чрезвычайным случаям". Шукри не считает, что произошедшее отразится на турпотоке в Хургаду. "Показатели по бронированию отелей на лето 2023 года очень перспективные, налицо заметный рост загруженности отелей, достигающий 90 процентов", – напомнил он. Схожее мнение выразил советник по туризму Международной ассоциации туризма и Европейской комиссии по туризму Саид Батуты. "Подобные случаи происходят каждый месяц во многих туристических странах – у побережья Японии, Индонезии и США", – прокомментировал он ситуацию в Хургаде. Нападение акулы на человека было зарегистрировано две недели назад у побережья Флориды, еще один подобный случай произошел там в марте, рассказал эксперт. Он также подчеркнул, что "такие инциденты в Египте редки". "Это не отразится на туризме в Египте, поскольку европейские гости хорошо знакомы с подобными чрезвычайными ситуациями", – считает Батуты. В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. В 2022 году в результате аналогичных инцидентов в Хургаде погибли две женщины – гражданки Австрии и Румынии. Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на российского гражданина в районе Dream Beach в Хургаде. Сообщалось, что он погиб. Источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона после нападения акулы на человека распорядились закрыть все пляжи Хургады.

https://ria.ru/20230608/akula-1877098823.html

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новости - туризм, хургада, египет, красное море, туризм