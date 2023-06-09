https://ria.ru/20230609/adidas-1877289467.html

В Adidas ушли от ответа на вопрос о возможном возвращении в Россию

В Adidas ушли от ответа на вопрос о возможном возвращении в Россию - РИА Новости, 09.06.2023

В Adidas ушли от ответа на вопрос о возможном возвращении в Россию

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG ушел от прямого ответа на вопрос РИА Новости о возможном возврате на российский рынок путем... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:34

2023-06-09T17:34

2023-06-09T17:34

экономика

россия

adidas ag

inditex

zara

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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG ушел от прямого ответа на вопрос РИА Новости о возможном возврате на российский рынок путем продажи своих активов в России ливанской Daher Group, подчеркнув необходимость "поддержки сотрудников и партнеров" в РФ. "В октябре мы анонсировали прекращение нашей деятельности в России. Процесс закрытия нашего бизнеса продолжается. Ответственное выполнение мер и поддержка сотрудников и партнеров, затронутых этим решением, имеют приоритет для Adidas", - сообщили в пресс-службе компании на вопрос о том, намеревается ли Adidas путем перепродажи своей российской "дочки" вернуться как бренд на рынок РФ. Ранее источник на рынке рассказал РИА Новости, что ливанская Daher Group ведет переговоры по покупке магазинов немецкого бренда Adidas в России, при этом сроков открытия пока нет. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте прошлого года приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране. А в мае 2022 года газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли сообщила о том, что Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору. Тогда региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева заявила РИА Новости, что заменить Adidas в России будет сложно, поскольку в стране наблюдается нехватка спортивных брендов и товаров. По ее словам, возможная передача активов будет плюсом как для самой компании, так и для рынка. В октября прошлого года испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила о том, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group. Позже стало известно, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила сделку по продаже 100% акций АО "Новая Мода", а покупателями бизнеса Inditex в России стала компания Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран. Однако ее связь с ливанской Daher Group не уточнялась. Daher Group - ливанская частная холдинговая группа, владеет активами в четырех странах в шести различных отраслях. Холдинг был основан в 2018 году. Компания владеет, например, Alwa Group, занимающейся ритейлом в части интернет-магазинов, представляя мировые бренды моды и аксессуаров.

https://ria.ru/20230502/adidas-1869120529.html

https://ria.ru/20230608/magaziny-1876888453.html

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экономика, россия, adidas ag, inditex, zara