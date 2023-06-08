https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1877069481.html

Зеленского поставили на место после его хамства в адрес ООН

Зеленского поставили на место после его хамства в адрес ООН - РИА Новости, 08.06.2023

Зеленского поставили на место после его хамства в адрес ООН

Читателей Le Figaro возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского об "излишне дипломатичной реакции" ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:20

2023-06-08T19:20

2023-06-08T23:09

в мире

украина

европа

россия

владимир зеленский

оон

международный комитет красного креста (мккк)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского об "излишне дипломатичной реакции" ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС.Накануне в интервью Bild он обвинил организации в нежелании отвечать на запросы Киева по ситуации с гидроэлектростанцией."Украинцы сами разрушили дамбу, и теперь они делают вид, что сердятся, но не позволяют начать расследование", — заметил один из пользователей."Его надо было с самого начала бросить на произвол судьбы, и все бы быстро закончилось. Эта страна хочет войти в Европу только для того, чтобы постоянно просить помощи", — добавил второй читатель."Этот маленький президент — настоящий попрошайка", — возмутился еще один комментатор."Но он должен перестать ныть! Никто ему не будет помогать", — написал юзер."Как это возможно, чтобы в течение часа половина Европы не была уже там с гуманитарной помощью? Зеленский же щелкнул пальцами", — с иронией заметил другой читатель."Хватит с нас этого плаксы Зеленского", — потребовал пользователь."Как же нам всем будет весело, если Украина еще и вступит в ЕС и НАТО", — испугались в комментариях."В итоге он пожинает то, что посеял: все устали от его требований и безумия от желания втянуть нас в этот конфликт", — подытожили участники дискуссии.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.

https://ria.ru/20230607/ges-1876615270.html

https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html

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в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, оон, международный комитет красного креста (мккк), разрушение каховской гэс