Рейтинг@Mail.ru
Зеленского поставили на место после его хамства в адрес ООН - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 08.06.2023 (обновлено: 23:09 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1877069481.html
Зеленского поставили на место после его хамства в адрес ООН
Зеленского поставили на место после его хамства в адрес ООН - РИА Новости, 08.06.2023
Зеленского поставили на место после его хамства в адрес ООН
Читателей Le Figaro возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского об "излишне дипломатичной реакции" ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:20
2023-06-08T23:09
в мире
украина
европа
россия
владимир зеленский
оон
международный комитет красного креста (мккк)
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_bf27aea795c7fc5909bd7265149097a3.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского об "излишне дипломатичной реакции" ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС.Накануне в интервью Bild он обвинил организации в нежелании отвечать на запросы Киева по ситуации с гидроэлектростанцией."Украинцы сами разрушили дамбу, и теперь они делают вид, что сердятся, но не позволяют начать расследование", — заметил один из пользователей."Его надо было с самого начала бросить на произвол судьбы, и все бы быстро закончилось. Эта страна хочет войти в Европу только для того, чтобы постоянно просить помощи", — добавил второй читатель."Этот маленький президент — настоящий попрошайка", — возмутился еще один комментатор."Но он должен перестать ныть! Никто ему не будет помогать", — написал юзер.&quot;Как это возможно, чтобы в течение часа половина Европы не была уже там с гуманитарной помощью? Зеленский же щелкнул пальцами&quot;, — с иронией заметил другой читатель."Хватит с нас этого плаксы Зеленского", — потребовал пользователь."Как же нам всем будет весело, если Украина еще и вступит в ЕС и НАТО", — испугались в комментариях."В итоге он пожинает то, что посеял: все устали от его требований и безумия от желания втянуть нас в этот конфликт", — подытожили участники дискуссии.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.
https://ria.ru/20230607/ges-1876615270.html
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_b8ba7bda860c0ea4baa8064291c9a53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, оон, международный комитет красного креста (мккк), разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Разрушение Каховской ГЭС
Зеленского поставили на место после его хамства в адрес ООН

Читателей Le Figaro возмутило хамство Зеленского в адрес ООН и МККК из-за Каховской ГЭС

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского об "излишне дипломатичной реакции" ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС.
Накануне в интервью Bild он обвинил организации в нежелании отвечать на запросы Киева по ситуации с гидроэлектростанцией.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
"Ты за это ответишь": в Сети возмутились словами Зеленского о Каховской ГЭС
7 июня, 05:52
"Украинцы сами разрушили дамбу, и теперь они делают вид, что сердятся, но не позволяют начать расследование", — заметил один из пользователей.
"Его надо было с самого начала бросить на произвол судьбы, и все бы быстро закончилось. Эта страна хочет войти в Европу только для того, чтобы постоянно просить помощи", — добавил второй читатель.
"Этот маленький президент — настоящий попрошайка", — возмутился еще один комментатор.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
"Дойдут до Одессы". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
Вчера, 14:48
"Но он должен перестать ныть! Никто ему не будет помогать", — написал юзер.
«

"Как это возможно, чтобы в течение часа половина Европы не была уже там с гуманитарной помощью? Зеленский же щелкнул пальцами", — с иронией заметил другой читатель.

"Хватит с нас этого плаксы Зеленского", — потребовал пользователь.
"Как же нам всем будет весело, если Украина еще и вступит в ЕС и НАТО", — испугались в комментариях.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
"В итоге он пожинает то, что посеял: все устали от его требований и безумия от желания втянуть нас в этот конфликт", — подытожили участники дискуссии.
В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала