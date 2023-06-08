https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html
"Дойдут до Одессы". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
"Дойдут до Одессы". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта - РИА Новости, 08.06.2023
"Дойдут до Одессы". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
Контрнаступление Украины приведет к разгрому оставшихся подразделений ВСУ и последующим новым территориальным потерям, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:48
2023-06-08T14:48
2023-06-08T15:24
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Контрнаступление Украины приведет к разгрому оставшихся подразделений ВСУ и последующим новым территориальным потерям, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Вопрос не в том, что будет после так называемого контрнаступления, а в том, что останется от Украины после него. Когда Россия начнет продвижение, то ее силы спокойно пройдут без задержек по всей территории восточнее Днепра и <…> дойдут до Одессы", — пояснил он.По словам полковника, украинские войска уже предприняли несколько попыток начать наступление, но все их атаки стали настоящей катастрофой для ВСУ. Это в очередной раз показало высокий уровень защиты линии обороны России, которую противнику не удастся пробить.Любые дальнейшие попытки Владимира Зеленского изменить линию фронта приведут только к большим потерям. А в рядах украинских военных уже сейчас наблюдается упадок боевого духа, подытожил Макгрегор.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Пентагон, Вооруженные силы Украины
"Дойдут до Одессы". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряет Одессу при дальнейшем наступлении ВСУ