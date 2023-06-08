https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876851757.html

Неожиданные слова Зеленского о Каховской ГЭС вызвали шок у немцев

Неожиданные слова Зеленского о Каховской ГЭС вызвали шок у немцев - РИА Новости, 08.06.2023

Неожиданные слова Зеленского о Каховской ГЭС вызвали шок у немцев

Теперь можно скрыть свои проблемы с контрнаступлением прорывом плотины", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:47

2023-06-08T08:47

2023-06-08T09:23

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

разрушение каховской гэс

киев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839439_263:523:2974:2048_1920x0_80_0_0_07ce943b38e6a4fecda6a5eccb2b7163.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Bild в Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Киева сейчас нет доказательств причастности Москвы к подрыву Каховской ГЭС. "Теперь можно скрыть свои проблемы с контрнаступлением прорывом плотины", — написал один из комментаторов. "А как насчет Северных потоков?" — спросил другой. "Зеленский обманывает весь мир и строит из себя спасителя", — поддержал третий. "Ему нельзя доверять", — поделился мнением еще один пользователь. "Он лжет без конца", — заключили читатели. В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

украина

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс, киев, москва