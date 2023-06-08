Неожиданные слова Зеленского о Каховской ГЭС вызвали шок у немцев

Читатели Bild осудили слова Зеленского об отсутствии доказательств по Каховской ГЭС
"Теперь можно скрыть свои проблемы с контрнаступлением прорывом плотины", — написал один из комментаторов.
"Зеленский обманывает весь мир и строит из себя спасителя", — поддержал третий.
"Ему нельзя доверять", — поделился мнением еще один пользователь.
"Он лжет без конца", — заключили читатели.
В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".
Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".
На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.
На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.
В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.
В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.
В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.
В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.
На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.
На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.
"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.
"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.
Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.
Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.
Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.
Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.
После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.
После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.
Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".
На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.
В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.
В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.
На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.
"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.
Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.
Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.
После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.