https://ria.ru/20230608/zayavlenie-1877008510.html

Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость

Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость - РИА Новости, 08.06.2023

Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость

Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за попытку переложить вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию и лично на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:11

2023-06-08T16:11

2023-06-08T16:38

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за попытку переложить вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию и лично на Владимира Путина.Украинский дипломат, в частности, выразил недовольство тем, что западные страны не пошли на новые "карательные меры" в отношении Москвы после ЧП на станции."О каких преступлениях вы говорите? Украина взорвала плотину, а также "Северные потоки". Так что перестаньте обвинять Россию в своих действиях", — написал один из комментаторов."Легче обвинить русских, чем искать виновных в собственных рядах. Украина — гнойная язва, которая наносит огромный ущерб соседним странам", — добавил второй."Новые инструкции для НАТО от господина Мельника?" — с иронией спросил пользователь."Это была та же "Россия", что запустила ракету в Польшу с двумя погибшими и совершила террористическую атаку на "Северные потоки"? Бандеровско-нацистских украинцев слишком много раз ловили на лжи", — подчеркнул читатель."Опять ваша пропаганда! Вы не успокоитесь, пока не останется в живых ни одного украинца", — подытожили комментаторы.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции.

https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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в мире, украина, россия, польша, владимир путин, андрей мельник, twitter, нато, северный поток, разрушение каховской гэс