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Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость - РИА Новости, 08.06.2023
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16:11 08.06.2023 (обновлено: 16:38 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/zayavlenie-1877008510.html
Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость
Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость - РИА Новости, 08.06.2023
Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость
Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за попытку переложить вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию и лично на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:11
2023-06-08T16:38
в мире
украина
россия
польша
владимир путин
андрей мельник
twitter
нато
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за попытку переложить вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию и лично на Владимира Путина.Украинский дипломат, в частности, выразил недовольство тем, что западные страны не пошли на новые "карательные меры" в отношении Москвы после ЧП на станции."О каких преступлениях вы говорите? Украина взорвала плотину, а также "Северные потоки". Так что перестаньте обвинять Россию в своих действиях", — написал один из комментаторов."Легче обвинить русских, чем искать виновных в собственных рядах. Украина — гнойная язва, которая наносит огромный ущерб соседним странам", — добавил второй.&quot;Новые инструкции для НАТО от господина Мельника?&quot; — с иронией спросил пользователь."Это была та же "Россия", что запустила ракету в Польшу с двумя погибшими и совершила террористическую атаку на "Северные потоки"? Бандеровско-нацистских украинцев слишком много раз ловили на лжи", — подчеркнул читатель."Опять ваша пропаганда! Вы не успокоитесь, пока не останется в живых ни одного украинца", — подытожили комментаторы.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции.
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир путин, андрей мельник, twitter, нато, северный поток, разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Путин, Андрей Мельник, Twitter, НАТО, Северный поток, Разрушение Каховской ГЭС
Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость

Пользователи Twitter осудили Мельника за попытку обвинить Россию в подрыве Каховской ГЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за попытку переложить вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию и лично на Владимира Путина.
Украинский дипломат, в частности, выразил недовольство тем, что западные страны не пошли на новые "карательные меры" в отношении Москвы после ЧП на станции.
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"О каких преступлениях вы говорите? Украина взорвала плотину, а также "Северные потоки". Так что перестаньте обвинять Россию в своих действиях", — написал один из комментаторов.
"Легче обвинить русских, чем искать виновных в собственных рядах. Украина — гнойная язва, которая наносит огромный ущерб соседним странам", — добавил второй.
«

"Новые инструкции для НАТО от господина Мельника?" — с иронией спросил пользователь.

"Это была та же "Россия", что запустила ракету в Польшу с двумя погибшими и совершила террористическую атаку на "Северные потоки"? Бандеровско-нацистских украинцев слишком много раз ловили на лжи", — подчеркнул читатель.
"Опять ваша пропаганда! Вы не успокоитесь, пока не останется в живых ни одного украинца", — подытожили комментаторы.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции.
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В миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ПутинАндрей МельникTwitterНАТОСеверный потокРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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