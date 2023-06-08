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Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость
Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость - РИА Новости, 08.06.2023
Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость
Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за попытку переложить вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию и лично на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:11
2023-06-08T16:11
2023-06-08T16:38
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за попытку переложить вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию и лично на Владимира Путина.Украинский дипломат, в частности, выразил недовольство тем, что западные страны не пошли на новые "карательные меры" в отношении Москвы после ЧП на станции."О каких преступлениях вы говорите? Украина взорвала плотину, а также "Северные потоки". Так что перестаньте обвинять Россию в своих действиях", — написал один из комментаторов."Легче обвинить русских, чем искать виновных в собственных рядах. Украина — гнойная язва, которая наносит огромный ущерб соседним странам", — добавил второй."Новые инструкции для НАТО от господина Мельника?" — с иронией спросил пользователь."Это была та же "Россия", что запустила ракету в Польшу с двумя погибшими и совершила террористическую атаку на "Северные потоки"? Бандеровско-нацистских украинцев слишком много раз ловили на лжи", — подчеркнул читатель."Опять ваша пропаганда! Вы не успокоитесь, пока не останется в живых ни одного украинца", — подытожили комментаторы.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции.
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир путин, андрей мельник, twitter, нато, северный поток, разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Путин, Андрей Мельник, Twitter, НАТО, Северный поток, Разрушение Каховской ГЭС
Заявление украинского дипломата о Путине привело немцев в ярость
Пользователи Twitter осудили Мельника за попытку обвинить Россию в подрыве Каховской ГЭС
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника за попытку переложить вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию и лично на Владимира Путина.
Украинский дипломат, в частности, выразил недовольство тем, что западные страны не пошли на новые "карательные меры" в отношении Москвы после ЧП на станции.
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"О каких преступлениях вы говорите? Украина взорвала плотину, а также "Северные потоки". Так что перестаньте обвинять Россию в своих действиях", — написал один из комментаторов.
"Легче обвинить русских, чем искать виновных в собственных рядах. Украина — гнойная язва, которая наносит огромный ущерб соседним странам", — добавил второй.
«
"Новые инструкции для НАТО от господина Мельника?" — с иронией спросил пользователь.
"Это была та же "Россия", что запустила ракету в Польшу
с двумя погибшими и совершила террористическую атаку на "Северные потоки"? Бандеровско-нацистских украинцев слишком много раз ловили на лжи", — подчеркнул читатель.
"Опять ваша пропаганда! Вы не успокоитесь, пока не останется в живых ни одного украинца", — подытожили комментаторы.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции.
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