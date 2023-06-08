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Большинство компаний в России увеличило расходы на зарплаты персонала - РИА Новости, 08.06.2023
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04:36 08.06.2023 (обновлено: 04:48 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/zarplaty-1876842527.html
Большинство компаний в России увеличило расходы на зарплаты персонала
Большинство компаний в России увеличило расходы на зарплаты персонала - РИА Новости, 08.06.2023
Большинство компаний в России увеличило расходы на зарплаты персонала
Расходы на зарплаты сотрудников в 2023 году выросли более чем у половины российских компаний, подавляющее их число стало тратить на зарплаты на 30 процентов... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T04:36
2023-06-08T04:48
россия
общество
работа
зарплата
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Расходы на зарплаты сотрудников в 2023 году выросли более чем у половины российских компаний, подавляющее их число стало тратить на зарплаты на 30 процентов больше, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости. &quot;Больше половины компаний (55 процентов) увеличили расходы на зарплаты сотрудников в 2023 году. 90 процентов из них тратят на зарплаты на 30 процентов больше, чем в 2022 году&quot;, — говорится в исследовании, в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов страны.Еще 38 процентов респондентов стали тратить больше средств на поиск и наем персонала: у 59 процентов из них вырос бюджет на это в диапазоне до 20 процентов. У трети опрошенных увеличились траты на производственное оборудование и материалы — в основном рост также составил до 20 процентов. Каждая пятая компания стала больше расходовать на маркетинг и рекламу. Среди них 37 процетов стали вкладывать в это на 11 — 20 процентов больше, а 29 процентов — на 21 — 30 процентов. Кроме того, у компаний выросли траты на обучение и развитие сотрудников (18 процентов), на офисные пространства (13 процентов), на инфраструктуру и оборудование (девять процентов), на корпоративы (восемь процентов) и IT-инфраструктуру (шесть процентов)."Каждый пятый работодатель (20 процентов) отметил, что не увеличивал никакие расходы в этом году", — добавили аналитики. В целом у 40 процентов компаний затраты в 2023 году выросли на 11 — 20 процентов, у 24 процентов увеличение составило до десяти процентов, у 23 процентов траты стали больше на 21 — 30 процентов, у каждого девятого респондента — на 31 — 50 процентов. Рост трат выше 51 процента показали два процента компаний. Однако работодатели не только увеличивали, но и сокращали расходы. 24 процента респондентов стали меньше средств отводить на корпоративы, 14 процентов — на маркетинг и рекламу, каждый десятый — на офисы, восемь процентов — на обучение персонала. Также семь процентов стали меньше тратить на зарплаты сотрудников и шесть процентов — на найм персонала.По четыре процента компаний сократили траты на IT-инфраструктуру и производственное оборудование. Только два процента респондентов отметили расходы на оборудование. Больше половины респондентов (56 процентов) не сокращали расходы в 2023 году в сравнении с 2022 годом, заключили аналитики.
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россия, общество, работа, зарплата
Россия, Общество, Работа, Зарплата
Большинство компаний в России увеличило расходы на зарплаты персонала

"Работа.ру": больше половины компаний за год увеличили расходы на зарплаты сотрудников

© iStock.com / erdikocakПодсчет прибыли с помощью калькулятора
Подсчет прибыли с помощью калькулятора - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© iStock.com / erdikocak
Подсчет прибыли с помощью калькулятора. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Расходы на зарплаты сотрудников в 2023 году выросли более чем у половины российских компаний, подавляющее их число стало тратить на зарплаты на 30 процентов больше, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости.
«

"Больше половины компаний (55 процентов) увеличили расходы на зарплаты сотрудников в 2023 году. 90 процентов из них тратят на зарплаты на 30 процентов больше, чем в 2022 году", — говорится в исследовании, в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов страны.

Еще 38 процентов респондентов стали тратить больше средств на поиск и наем персонала: у 59 процентов из них вырос бюджет на это в диапазоне до 20 процентов. У трети опрошенных увеличились траты на производственное оборудование и материалы — в основном рост также составил до 20 процентов. Каждая пятая компания стала больше расходовать на маркетинг и рекламу. Среди них 37 процетов стали вкладывать в это на 11 — 20 процентов больше, а 29 процентов — на 21 — 30 процентов.
Кроме того, у компаний выросли траты на обучение и развитие сотрудников (18 процентов), на офисные пространства (13 процентов), на инфраструктуру и оборудование (девять процентов), на корпоративы (восемь процентов) и IT-инфраструктуру (шесть процентов).
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"Каждый пятый работодатель (20 процентов) отметил, что не увеличивал никакие расходы в этом году", — добавили аналитики.
В целом у 40 процентов компаний затраты в 2023 году выросли на 11 — 20 процентов, у 24 процентов увеличение составило до десяти процентов, у 23 процентов траты стали больше на 21 — 30 процентов, у каждого девятого респондента — на 31 — 50 процентов. Рост трат выше 51 процента показали два процента компаний.
Однако работодатели не только увеличивали, но и сокращали расходы. 24 процента респондентов стали меньше средств отводить на корпоративы, 14 процентов — на маркетинг и рекламу, каждый десятый — на офисы, восемь процентов — на обучение персонала. Также семь процентов стали меньше тратить на зарплаты сотрудников и шесть процентов — на найм персонала.
По четыре процента компаний сократили траты на IT-инфраструктуру и производственное оборудование. Только два процента респондентов отметили расходы на оборудование. Больше половины респондентов (56 процентов) не сокращали расходы в 2023 году в сравнении с 2022 годом, заключили аналитики.
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