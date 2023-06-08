https://ria.ru/20230608/zapret-1876836369.html

МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат

МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат - РИА Новости, 08.06.2023

МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат

МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством. Об этом свидетельствует проект приказа,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T00:17

2023-06-08T00:17

2023-06-08T00:58

общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством. Об этом свидетельствует проект приказа, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемый Порядок ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица", — говорится в тексте приказа.Отмечается также, что запрет на использование автомобиля будет фиксироваться в реестре Госавтоинспекции в течение суток после введения ограничительных мер.Кроме того, не явившиеся в военкомат граждане не смогут получить водительские права.Ограничение перестанет действовать только после появления уклониста в военкомате, говорится в документе.

https://ria.ru/20230607/sms-1876607901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, гибдд мвд рф, россия, авто