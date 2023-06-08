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МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат - РИА Новости, 08.06.2023
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00:17 08.06.2023 (обновлено: 00:58 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/zapret-1876836369.html
МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат
МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат - РИА Новости, 08.06.2023
МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат
МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством. Об этом свидетельствует проект приказа,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T00:17
2023-06-08T00:58
общество
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россия
авто
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством. Об этом свидетельствует проект приказа, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемый Порядок ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица", — говорится в тексте приказа.Отмечается также, что запрет на использование автомобиля будет фиксироваться в реестре Госавтоинспекции в течение суток после введения ограничительных мер.Кроме того, не явившиеся в военкомат граждане не смогут получить водительские права.Ограничение перестанет действовать только после появления уклониста в военкомате, говорится в документе.
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общество, гибдд мвд рф, россия, авто
Общество, ГИБДД МВД РФ, Россия, Авто
МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат

МВД предложило ограничить права военнообязанных управлять авто за неявку в военкомат

© РИА НовостиВодительские права.
Водительские права. - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
Водительские права.. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством. Об этом свидетельствует проект приказа, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Утвердить прилагаемый Порядок ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица", — говорится в тексте приказа.
Отмечается также, что запрет на использование автомобиля будет фиксироваться в реестре Госавтоинспекции в течение суток после введения ограничительных мер.
Кроме того, не явившиеся в военкомат граждане не смогут получить водительские права.
Ограничение перестанет действовать только после появления уклониста в военкомате, говорится в документе.
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