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МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат
МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат - РИА Новости, 08.06.2023
МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат
МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством. Об этом свидетельствует проект приказа,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T00:17
2023-06-08T00:17
2023-06-08T00:58
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством. Об этом свидетельствует проект приказа, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемый Порядок ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица", — говорится в тексте приказа.Отмечается также, что запрет на использование автомобиля будет фиксироваться в реестре Госавтоинспекции в течение суток после введения ограничительных мер.Кроме того, не явившиеся в военкомат граждане не смогут получить водительские права.Ограничение перестанет действовать только после появления уклониста в военкомате, говорится в документе.
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общество, гибдд мвд рф, россия, авто
Общество, ГИБДД МВД РФ, Россия, Авто
МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат
МВД предложило ограничить права военнообязанных управлять авто за неявку в военкомат