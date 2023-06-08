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Глава Минтранса заверил, что у авиакомпаний есть запас запчастей - РИА Новости, 08.06.2023
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20:56 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/zapchasti-1877089993.html
Глава Минтранса заверил, что у авиакомпаний есть запас запчастей
Глава Минтранса заверил, что у авиакомпаний есть запас запчастей - РИА Новости, 08.06.2023
Глава Минтранса заверил, что у авиакомпаний есть запас запчастей
Все авиакомпании РФ сделали запасы сертифицированных запчастей и расходных материалов, они обеспечены достаточно хорошо, сообщил министр транспорта Виталий... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:56
2023-06-08T20:56
экономика
россия
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все авиакомпании РФ сделали запасы сертифицированных запчастей и расходных материалов, они обеспечены достаточно хорошо, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. "Ваш вопрос в части безопасности, вы знаете, мы требования не уменьшили. Просто мы больше ведем работу разъяснительную, кроме проверок, объясняя компаниям, как в этих условиях надо работать. С точки зрения обслуживания самолетов могу сказать, что у всех авиакомпаний сегодня сделаны заделы и запасных частей, и расходных материалов, и все это сертифицированная продукция, мы ничего на коленке не делаем, поэтому компании все обеспечены достаточно хорошо", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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экономика, россия, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Глава Минтранса заверил, что у авиакомпаний есть запас запчастей

Глава Минтранса Савельев: все авиакомпании сделали запасы сертифицированных запчастей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр транспорта РФ Виталий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все авиакомпании РФ сделали запасы сертифицированных запчастей и расходных материалов, они обеспечены достаточно хорошо, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
"Ваш вопрос в части безопасности, вы знаете, мы требования не уменьшили. Просто мы больше ведем работу разъяснительную, кроме проверок, объясняя компаниям, как в этих условиях надо работать. С точки зрения обслуживания самолетов могу сказать, что у всех авиакомпаний сегодня сделаны заделы и запасных частей, и расходных материалов, и все это сертифицированная продукция, мы ничего на коленке не делаем, поэтому компании все обеспечены достаточно хорошо", - сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Самолеты авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В России достаточно самолетов для авиаперевозок, заявил Савельев
Вчера, 20:46
 
ЭкономикаРоссияВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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