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На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина
На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина - РИА Новости, 08.06.2023
На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина
Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет, сообщил РИА Новости российский... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:11
2023-06-08T09:11
2023-06-08T10:54
пхукет (остров)
владимир соснов
таиланд
происшествия
новости - туризм
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БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет, сообщил РИА Новости российский генконсул Владимир Соснов. "Полицейские, ведущие дело о покушении на жизнь гражданина России, сообщили нам о задержании гражданина Казахстана, который подозревается в этом преступлении", — сказал он. Генконсул добавил, что, по словам полицейских, подозреваемого задержали в международном аэропорту Пхукета при попытке вылететь в Москву. Соснов рассказал также, что россиянину, который получил тяжелые ранения, минувшей ночью сделали операцию — извлекли пулю из левого легкого.На россиянина напали накануне днем, когда он выезжал на машине со стоянки. Он получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо. Стрелявший скрылся с места преступления на мотоцикле, на голове его был полностью закрывавший лицо мотоциклетный шлем. Позже полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки на берегу реки, в километре от места покушения.По информации местных СМИ, пострадавший — владелец ресторана, популярного у приезжающих на Пхукет россиян.
https://ria.ru/20230602/tailand-1875766713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), владимир соснов, таиланд, происшествия, новости - туризм
Пхукет (остров), Владимир Соснов, Таиланд, Происшествия, Новости - Туризм
На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина
В Таиланде задержали гражданина Казахстана по подозрению в покушении на россиянина
БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет, сообщил РИА Новости российский генконсул Владимир Соснов.
"Полицейские, ведущие дело о покушении на жизнь гражданина России, сообщили нам о задержании гражданина Казахстана, который подозревается в этом преступлении", — сказал он.
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Генконсул добавил, что, по словам полицейских, подозреваемого задержали в международном аэропорту Пхукета при попытке вылететь в Москву.
Соснов рассказал также, что россиянину, который получил тяжелые ранения, минувшей ночью сделали операцию — извлекли пулю из левого легкого.
На россиянина напали накануне днем, когда он выезжал на машине со стоянки. Он получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо. Стрелявший скрылся с места преступления на мотоцикле, на голове его был полностью закрывавший лицо мотоциклетный шлем. Позже полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки на берегу реки, в километре от места покушения.
По информации местных СМИ, пострадавший — владелец ресторана, популярного у приезжающих на Пхукет россиян.
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