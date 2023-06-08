https://ria.ru/20230608/zaderzhanie-1876855254.html

На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина

На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина - РИА Новости, 08.06.2023

На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина

Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет, сообщил РИА Новости российский... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:11

2023-06-08T09:11

2023-06-08T10:54

пхукет (остров)

владимир соснов

таиланд

происшествия

новости - туризм

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БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет, сообщил РИА Новости российский генконсул Владимир Соснов. "Полицейские, ведущие дело о покушении на жизнь гражданина России, сообщили нам о задержании гражданина Казахстана, который подозревается в этом преступлении", — сказал он. Генконсул добавил, что, по словам полицейских, подозреваемого задержали в международном аэропорту Пхукета при попытке вылететь в Москву. Соснов рассказал также, что россиянину, который получил тяжелые ранения, минувшей ночью сделали операцию — извлекли пулю из левого легкого.На россиянина напали накануне днем, когда он выезжал на машине со стоянки. Он получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо. Стрелявший скрылся с места преступления на мотоцикле, на голове его был полностью закрывавший лицо мотоциклетный шлем. Позже полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки на берегу реки, в километре от места покушения.По информации местных СМИ, пострадавший — владелец ресторана, популярного у приезжающих на Пхукет россиян.

https://ria.ru/20230602/tailand-1875766713.html

https://ria.ru/20230516/ukrainka-1872131420.html

пхукет (остров)

таиланд

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

пхукет (остров), владимир соснов, таиланд, происшествия, новости - туризм