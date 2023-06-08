Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 08.06.2023 (обновлено: 10:54 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/zaderzhanie-1876855254.html
На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина
На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина - РИА Новости, 08.06.2023
На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина
Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет, сообщил РИА Новости российский... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:11
2023-06-08T10:54
пхукет (остров)
владимир соснов
таиланд
происшествия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет, сообщил РИА Новости российский генконсул Владимир Соснов. "Полицейские, ведущие дело о покушении на жизнь гражданина России, сообщили нам о задержании гражданина Казахстана, который подозревается в этом преступлении", — сказал он. Генконсул добавил, что, по словам полицейских, подозреваемого задержали в международном аэропорту Пхукета при попытке вылететь в Москву. Соснов рассказал также, что россиянину, который получил тяжелые ранения, минувшей ночью сделали операцию — извлекли пулю из левого легкого.На россиянина напали накануне днем, когда он выезжал на машине со стоянки. Он получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо. Стрелявший скрылся с места преступления на мотоцикле, на голове его был полностью закрывавший лицо мотоциклетный шлем. Позже полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки на берегу реки, в километре от места покушения.По информации местных СМИ, пострадавший — владелец ресторана, популярного у приезжающих на Пхукет россиян.
https://ria.ru/20230602/tailand-1875766713.html
https://ria.ru/20230516/ukrainka-1872131420.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), владимир соснов, таиланд, происшествия, новости - туризм
Пхукет (остров), Владимир Соснов, Таиланд, Происшествия, Новости - Туризм
На Пхукете задержали казахстанца по подозрению в покушении на россиянина

В Таиланде задержали гражданина Казахстана по подозрению в покушении на россиянина

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в покушении на жизнь россиянина на острове Пхукет, сообщил РИА Новости российский генконсул Владимир Соснов.
"Полицейские, ведущие дело о покушении на жизнь гражданина России, сообщили нам о задержании гражданина Казахстана, который подозревается в этом преступлении", — сказал он.
Остров Джеймса Бонда в Тайланде - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Таиланде рассказали о нововведениях для российских туристов
2 июня, 13:51
Генконсул добавил, что, по словам полицейских, подозреваемого задержали в международном аэропорту Пхукета при попытке вылететь в Москву.
Соснов рассказал также, что россиянину, который получил тяжелые ранения, минувшей ночью сделали операцию — извлекли пулю из левого легкого.
На россиянина напали накануне днем, когда он выезжал на машине со стоянки. Он получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо. Стрелявший скрылся с места преступления на мотоцикле, на голове его был полностью закрывавший лицо мотоциклетный шлем. Позже полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки на берегу реки, в километре от места покушения.
По информации местных СМИ, пострадавший — владелец ресторана, популярного у приезжающих на Пхукет россиян.
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Таиланде арестовали подозреваемого в жестоком убийстве украинки
16 мая, 13:29
 
Пхукет (остров)Владимир СосновТаиландПроисшествияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала