https://ria.ru/20230608/yugra-1877096232.html

Объем несырьевого экспорта Югры в 2022 году увеличился на 53 процента

Объем несырьевого экспорта Югры в 2022 году увеличился на 53 процента - РИА Новости, 08.06.2023

Объем несырьевого экспорта Югры в 2022 году увеличился на 53 процента

Объем несырьевого экспорта Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году увеличился на 53% по сравнению с предыдущим годом и составил 26,8 миллиарда... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:43

2023-06-08T21:43

2023-06-08T21:47

ханты-мансийский автономный округ

экономика

наталья комарова

брикс

шос

югра

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Объем несырьевого экспорта Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году увеличился на 53% по сравнению с предыдущим годом и составил 26,8 миллиарда долларов, сообщает Фонд развития Югры. Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с иностранными делегациями в ходе XIV Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, продукция деревообработки из Югры поставляется в Азербайджан, Вьетнам, Египет, Ирак, Китай, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Также, по ее словам, Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" и предприятие из Кондинского района "Регион-К" ежегодно поставляют в Сербию, Казахстан, Белоруссию и Азербайджан рыбные консервы, переработанные ягоды и грибы. Помимо этого, компании "Алмаз-Нефтесервис", которая производит электропогружное оборудование для добычи нефти и кабельных линий, и "Мас-сервис ХМ", предоставляющая услуги по цементированию скважин, широко известны на рынках Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. "За 2022 год объем несырьевого экспорта увеличился на 53% и составил 26,8 миллиарда долларов. Югра экспортирует свою продукцию в 63 страны. Предприятия автономного округа экспортируют продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплексов, а также нефтесервисные решения для добывающей отрасли", - говорится в сообщении. В числе предприятий с большим экспортным потенциалом Комарова также назвала научно-производственную компанию "Велес", которая производит косметические средства и пищевые добавки на основе коллагена из речных видов рыб; компанию "Сирин", которая разрабатывает программное обеспечение для контроля безопасности гражданских и промышленных объектов, а также улучшает собственную технологию распознавания лиц и других объектов; предприятие "Винчера", производящее сувенирную продукцию и товары народно-художественных промыслов из зубов и костей мамонтов и лосей, а также одежду из шерсти диких животных. В ходе встречи участники также обсудили перспективы торгово-экономического, гуманитарного партнерства и познакомились с инвестиционными и экспортными возможностями Югры. "Автономный округ открыт к объединению усилий с партнерами по выстраиванию новых экономических связей, определению точек развития гуманитарного партнерства. Инвесторы имеют возможность реализовать в Югре свои проекты", - приводит слова Комаровой Фонд развития Югры.

https://ria.ru/20230608/lada-1877002160.html

https://ria.ru/20230608/aktivy-1876977689.html

https://ria.ru/20230608/lastochka-1876959427.html

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экономика, наталья комарова, брикс, шос, югра, россия