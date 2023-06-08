https://ria.ru/20230608/yaroslavl-1876943682.html

В Ярославской области создадут новые версии турпортала и инвестпортала

В Ярославской области создадут новые версии турпортала и инвестпортала - РИА Новости, 08.06.2023

В Ярославской области создадут новые версии турпортала и инвестпортала

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать новые версии туристического и инвестиционного порталов региона, подчеркнув, что они должны быть РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:57

2023-06-08T13:57

2023-06-08T13:58

ярославская область

технологии

ярославская область

михаил евраев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать новые версии туристического и инвестиционного порталов региона, подчеркнув, что они должны быть такими, "чтобы о них знала вся страна", сообщает правительство региона. Сообщается, что развитие информационной инфраструктуры для повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона обсудили в представительстве правительства Ярославской области в Москве. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти региона, IT-компаний, веб-студий, разработчики программного обеспечения. Встречу, которая прошла в режиме ВКС, открыл губернатор Михаил Евраев. Глава региона поручил начать подготовку функциональных техзаданий для разработки архитектуры туристического и инвестиционного порталов. "Туристический и инвестиционный порталы надо сделать такими, чтобы о них знала вся страна. Если говорить про туристический, то это должен быть именно маркетплейс, а не просто информационный ресурс. Чтобы можно было сразу купить билеты, забронировать отели, экскурсии. Портал должен быть удобным в использовании и масштабным", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По мнению главы региона, в основу архитектуры туристического портала нужно заложить соответствующие функциональные требования, позволяющие обеспечивать посещаемость более 10 миллионов человек в год. Инвестиционный ресурс также должен быть крайне востребован по всей стране и интегрирован с другими коммерческими ресурсами, подчеркнул Евраев. Директор областного департамента информатизации и связи Александр Королев выступил с предложениями по продвижению будущего портала, основу которых необходимо заложить в разработку. Уже сейчас, по его словам, необходимо учитывать современные тренды, такие как использование нейросетей в составлении сценариев маршрутов. "Присутствующие эксперты одобрили представленную департаментом туризма архитектуру ресурса и сделали несколько важных предложений, в частности, о необходимости внедрения программ лояльности на территории и обеспечения внутренней пользовательской аналитики", - сообщает областное правительство.

https://ria.ru/20230608/yaroslavl-1876302412.html

https://ria.ru/20230427/zolotoe_koltso-1868112187.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ярославская область, михаил евраев