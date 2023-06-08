https://ria.ru/20230608/yaroslavl-1876943682.html
В Ярославской области создадут новые версии турпортала и инвестпортала
В Ярославской области создадут новые версии турпортала и инвестпортала - РИА Новости, 08.06.2023
В Ярославской области создадут новые версии турпортала и инвестпортала
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать новые версии туристического и инвестиционного порталов региона, подчеркнув, что они должны быть РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:57
2023-06-08T13:57
2023-06-08T13:58
ярославская область
технологии
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать новые версии туристического и инвестиционного порталов региона, подчеркнув, что они должны быть такими, "чтобы о них знала вся страна", сообщает правительство региона. Сообщается, что развитие информационной инфраструктуры для повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона обсудили в представительстве правительства Ярославской области в Москве. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти региона, IT-компаний, веб-студий, разработчики программного обеспечения. Встречу, которая прошла в режиме ВКС, открыл губернатор Михаил Евраев. Глава региона поручил начать подготовку функциональных техзаданий для разработки архитектуры туристического и инвестиционного порталов. "Туристический и инвестиционный порталы надо сделать такими, чтобы о них знала вся страна. Если говорить про туристический, то это должен быть именно маркетплейс, а не просто информационный ресурс. Чтобы можно было сразу купить билеты, забронировать отели, экскурсии. Портал должен быть удобным в использовании и масштабным", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По мнению главы региона, в основу архитектуры туристического портала нужно заложить соответствующие функциональные требования, позволяющие обеспечивать посещаемость более 10 миллионов человек в год. Инвестиционный ресурс также должен быть крайне востребован по всей стране и интегрирован с другими коммерческими ресурсами, подчеркнул Евраев. Директор областного департамента информатизации и связи Александр Королев выступил с предложениями по продвижению будущего портала, основу которых необходимо заложить в разработку. Уже сейчас, по его словам, необходимо учитывать современные тренды, такие как использование нейросетей в составлении сценариев маршрутов. "Присутствующие эксперты одобрили представленную департаментом туризма архитектуру ресурса и сделали несколько важных предложений, в частности, о необходимости внедрения программ лояльности на территории и обеспечения внутренней пользовательской аналитики", - сообщает областное правительство.
https://ria.ru/20230608/yaroslavl-1876302412.html
https://ria.ru/20230427/zolotoe_koltso-1868112187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Технологии, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославской области создадут новые версии турпортала и инвестпортала
Ярославский губернатор Евраев поручил создать в области новый турпортал и инвестпортал
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать новые версии туристического и инвестиционного порталов региона, подчеркнув, что они должны быть такими, "чтобы о них знала вся страна", сообщает правительство
региона.
Сообщается, что развитие информационной инфраструктуры для повышения туристической и инвестиционной привлекательности региона обсудили в представительстве правительства Ярославской области в Москве. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти региона, IT-компаний, веб-студий, разработчики программного обеспечения.
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Встречу, которая прошла в режиме ВКС, открыл губернатор Михаил Евраев. Глава региона поручил начать подготовку функциональных техзаданий для разработки архитектуры туристического и инвестиционного порталов.
«
"Туристический и инвестиционный порталы надо сделать такими, чтобы о них знала вся страна. Если говорить про туристический, то это должен быть именно маркетплейс, а не просто информационный ресурс. Чтобы можно было сразу купить билеты, забронировать отели, экскурсии. Портал должен быть удобным в использовании и масштабным", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По мнению главы региона, в основу архитектуры туристического портала нужно заложить соответствующие функциональные требования, позволяющие обеспечивать посещаемость более 10 миллионов человек в год. Инвестиционный ресурс также должен быть крайне востребован по всей стране и интегрирован с другими коммерческими ресурсами, подчеркнул Евраев.
Директор областного департамента информатизации и связи Александр Королев выступил с предложениями по продвижению будущего портала, основу которых необходимо заложить в разработку. Уже сейчас, по его словам, необходимо учитывать современные тренды, такие как использование нейросетей в составлении сценариев маршрутов.
"Присутствующие эксперты одобрили представленную департаментом туризма архитектуру ресурса и сделали несколько важных предложений, в частности, о необходимости внедрения программ лояльности на территории и обеспечения внутренней пользовательской аналитики", - сообщает областное правительство.
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