https://ria.ru/20230608/whatsapp-1876884934.html
WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере
WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере - РИА Новости, 08.06.2023
WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере
WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере, в ближайшее время они станут доступны всем пользователям, сообщается в официальном блоге организации. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:07
2023-06-08T11:07
2023-06-08T14:00
технологии
whatsapp inc.
в мире
колумбия
сингапур (город)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере, в ближайшее время они станут доступны всем пользователям, сообщается в официальном блоге организации."Мы сотрудничаем с ведущими мировыми СМИ и некоторыми организациям в Колумбии и Сингапуре, где каналы станут доступны в первую очередь. В ближайшие месяцы они появится и в других странах, а создавать их сможет любой пользователь", — говорится в заявлении.Как уточнили в компании, каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке "Актуальное". Администраторы смогут публиковать там сообщения, фотографии, видео, стикеры и опросы, а подписчики — только просматривать их. Помимо этого, WhatsApp создаст каталог каналов с новостями от местных госорганов, контентом о спорте, развлечениях и многом другом. Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу или с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн. Уточняется, что номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. На какие каналы подписан каждый пользователь также никто не сможет увидеть. Кроме того, администраторы смогут определять:Мессенджер также позволит им зарабатывать на каналах и продвигать их в каталоге.
https://ria.ru/20230529/whatsapp-1874928164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, whatsapp inc., в мире, колумбия, сингапур (город)
Технологии, WhatsApp Inc., В мире, Колумбия, Сингапур (город)
WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере
WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере, в ближайшее время они станут доступны всем пользователям, сообщается в официальном блоге
организации.
"Мы сотрудничаем с ведущими мировыми СМИ и некоторыми организациям в Колумбии
и Сингапуре, где каналы станут доступны в первую очередь. В ближайшие месяцы они появится и в других странах, а создавать их сможет любой пользователь", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в компании, каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке "Актуальное". Администраторы смогут публиковать там сообщения, фотографии, видео, стикеры и опросы, а подписчики — только просматривать их.
Помимо этого, WhatsApp создаст каталог каналов с новостями от местных госорганов, контентом о спорте, развлечениях и многом другом. Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу или с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн.
Уточняется, что номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. На какие каналы подписан каждый пользователь также никто не сможет увидеть.
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Кроме того, администраторы смогут определять:
- кому разрешено подписываться на их каналы;
- скрывать свои каналы из результатов поиска по каталогу;
- запрещать делать снимки экрана при просмотре канала;
- пересылать контент из него.
Мессенджер также позволит им зарабатывать на каналах и продвигать их в каталоге.
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