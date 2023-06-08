https://ria.ru/20230608/whatsapp-1876884934.html

WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере

WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере - РИА Новости, 08.06.2023

WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере

WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере, в ближайшее время они станут доступны всем пользователям, сообщается в официальном блоге организации. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:07

2023-06-08T11:07

2023-06-08T14:00

технологии

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в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере, в ближайшее время они станут доступны всем пользователям, сообщается в официальном блоге организации."Мы сотрудничаем с ведущими мировыми СМИ и некоторыми организациям в Колумбии и Сингапуре, где каналы станут доступны в первую очередь. В ближайшие месяцы они появится и в других странах, а создавать их сможет любой пользователь", — говорится в заявлении.Как уточнили в компании, каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке "Актуальное". Администраторы смогут публиковать там сообщения, фотографии, видео, стикеры и опросы, а подписчики — только просматривать их. Помимо этого, WhatsApp создаст каталог каналов с новостями от местных госорганов, контентом о спорте, развлечениях и многом другом. Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу или с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн. Уточняется, что номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов. На какие каналы подписан каждый пользователь также никто не сможет увидеть. Кроме того, администраторы смогут определять:Мессенджер также позволит им зарабатывать на каналах и продвигать их в каталоге.

https://ria.ru/20230529/whatsapp-1874928164.html

https://ria.ru/20230522/whatsapp-1873463152.html

https://ria.ru/20230427/whatsapp-1868009489.html

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технологии, whatsapp inc., в мире, колумбия, сингапур (город)