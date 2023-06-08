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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Terlegram-канале ТСН. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T03:31
2023-06-08T03:31
2023-06-08T03:34
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщается в Terlegram-канале ТСН."Взрывы раздались в Сумах", — говорится в публикации.Ранее воздушная тревога прозвучала также в Полтавской и Черниговской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
ТСН: в Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы