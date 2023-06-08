https://ria.ru/20230608/vzryv-1877055698.html
В Бердянске взорвался автомобиль
В Бердянске взорвался автомобиль - РИА Новости, 08.06.2023
В Бердянске взорвался автомобиль
Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:22
2023-06-08T18:22
2023-06-08T19:00
специальная военная операция на украине
бердянск
россия
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области, сообщают оперативные службы региона."Примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. Информация уточняется", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС и МВД России.
https://ria.ru/20230603/vzryvy-1875984417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, россия, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Россия, Запорожская область, Происшествия
В Бердянске взорвался автомобиль
Оперативные службы Запорожской области сообщили о взрыве автомобиля в Бердянске