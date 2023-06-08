https://ria.ru/20230608/vzryv-1877055698.html

В Бердянске взорвался автомобиль

В Бердянске взорвался автомобиль - РИА Новости, 08.06.2023

В Бердянске взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:22

2023-06-08T18:22

2023-06-08T19:00

специальная военная операция на украине

бердянск

россия

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области, сообщают оперативные службы региона."Примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. Информация уточняется", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС и МВД России.

https://ria.ru/20230603/vzryvy-1875984417.html

бердянск

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск, россия, запорожская область, происшествия