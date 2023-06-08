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В Бердянске взорвался автомобиль - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 08.06.2023 (обновлено: 19:00 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vzryv-1877055698.html
В Бердянске взорвался автомобиль
В Бердянске взорвался автомобиль - РИА Новости, 08.06.2023
В Бердянске взорвался автомобиль
Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:22
2023-06-08T19:00
специальная военная операция на украине
бердянск
россия
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области, сообщают оперативные службы региона."Примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. Информация уточняется", - говорится в сообщении.На месте работают сотрудники МЧС и МВД России.
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бердянск
россия
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бердянск, россия, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Россия, Запорожская область, Происшествия
В Бердянске взорвался автомобиль

Оперативные службы Запорожской области сообщили о взрыве автомобиля в Бердянске

© Фото : Владимир Рогов / TelegramАвтомобиль, который взорвался в Бердянске
Автомобиль, который взорвался в Бердянске - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Автомобиль, который взорвался в Бердянске
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области, сообщают оперативные службы региона.
"Примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС и МВД России.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскРоссияЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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