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Орловский губернатор попросил Путина о поддержке на осенних выборах

Орловский губернатор попросил Путина о поддержке на осенних выборах - РИА Новости, 08.06.2023

Орловский губернатор попросил Путина о поддержке на осенних выборах

Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах осенью, глава государства его поддержал, назвал... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:29

2023-06-08T14:29

2023-06-08T14:42

политика

орловская область

андрей клычков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах осенью, глава государства его поддержал, назвал работу удовлетворительной, но отметил, что последнее слово за жителями региона."У вас вполне удовлетворительные показатели в работе, все стабильно, надежно развивается", - сказал Путин после просьбы Клычкова.Глава государства обратил внимание губернатора на вопросы здравоохранения."У меня есть, конечно, вопрос, на который следует особое внимание обратить, Вы сами говорили об этом – это медицина. В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов. Объем у вас достаточно большой. Надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области, имея в виду, что самые большие проблемы, собственно говоря, так же, как и по стране в целом, у вас из-за сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Путин.Он добавил, что все планы реализуемы под руководством Клычкова."Конечно, нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов Вашей работы и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать Вас", - отметил президент.

https://ria.ru/20230526/pomosch-1874408633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, орловская область, андрей клычков, владимир путин, россия