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Орловский губернатор попросил Путина о поддержке на осенних выборах
Орловский губернатор попросил Путина о поддержке на осенних выборах - РИА Новости, 08.06.2023
Орловский губернатор попросил Путина о поддержке на осенних выборах
Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах осенью, глава государства его поддержал, назвал... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:29
2023-06-08T14:29
2023-06-08T14:42
политика
орловская область
андрей клычков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах осенью, глава государства его поддержал, назвал работу удовлетворительной, но отметил, что последнее слово за жителями региона."У вас вполне удовлетворительные показатели в работе, все стабильно, надежно развивается", - сказал Путин после просьбы Клычкова.Глава государства обратил внимание губернатора на вопросы здравоохранения."У меня есть, конечно, вопрос, на который следует особое внимание обратить, Вы сами говорили об этом – это медицина. В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов. Объем у вас достаточно большой. Надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области, имея в виду, что самые большие проблемы, собственно говоря, так же, как и по стране в целом, у вас из-за сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Путин.Он добавил, что все планы реализуемы под руководством Клычкова."Конечно, нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов Вашей работы и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать Вас", - отметил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, орловская область, андрей клычков, владимир путин, россия
Политика, Орловская область, Андрей Клычков, Владимир Путин, Россия
Орловский губернатор попросил Путина о поддержке на осенних выборах
Губернатор Орловской области получил поддержку Путина в планах идти на выборы осенью
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах осенью, глава государства его поддержал, назвал работу удовлетворительной, но отметил, что последнее слово за жителями региона.
"У вас вполне удовлетворительные показатели в работе, все стабильно, надежно развивается", - сказал Путин после просьбы Клычкова.
Глава государства обратил внимание губернатора на вопросы здравоохранения.
"У меня есть, конечно, вопрос, на который следует особое внимание обратить, Вы сами говорили об этом – это медицина. В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов. Объем у вас достаточно большой. Надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области, имея в виду, что самые большие проблемы, собственно говоря, так же, как и по стране в целом, у вас из-за сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Путин.
Он добавил, что все планы реализуемы под руководством Клычкова.
"Конечно, нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов Вашей работы и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать Вас", - отметил президент.
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