https://ria.ru/20230608/vybory-1876931161.html

Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам

Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам - РИА Новости, 08.06.2023

Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам

Есть определенные сроки по президентским выборам, не надо забегать вперед, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:13

2023-06-08T13:13

2023-06-08T13:41

политика

россия

дмитрий песков

администрация президента россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Есть определенные сроки по президентским выборам, не надо забегать вперед, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам.Выборы президента РФ пройдут в 2024 году."У выборов есть свой график, начало предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно, не нужно забегать вперед", - ответил Песков.

https://ria.ru/20230608/putina-1876929868.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, администрация президента россии