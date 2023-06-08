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Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам - РИА Новости, 08.06.2023
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13:13 08.06.2023 (обновлено: 13:41 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vybory-1876931161.html
Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам
Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам - РИА Новости, 08.06.2023
Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам
Есть определенные сроки по президентским выборам, не надо забегать вперед, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:13
2023-06-08T13:41
политика
россия
дмитрий песков
администрация президента россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Есть определенные сроки по президентским выборам, не надо забегать вперед, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам.Выборы президента РФ пройдут в 2024 году."У выборов есть свой график, начало предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно, не нужно забегать вперед", - ответил Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, администрация президента россии
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Администрация президента России
Песков ответил на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам

Песков: в вопросе о подготовке к президентским выборам не будем забегать вперед

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Есть определенные сроки по президентским выборам, не надо забегать вперед, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о подготовке Кремля к президентским выборам.
Выборы президента РФ пройдут в 2024 году.
«
"У выборов есть свой график, начало предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно, не нужно забегать вперед", - ответил Песков.
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