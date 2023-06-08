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Выборы губернатора Московской области пройдут 10 сентября - РИА Новости, 08.06.2023
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11:15 08.06.2023 (обновлено: 11:44 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vybory-1876888354.html
Выборы губернатора Московской области пройдут 10 сентября
Выборы губернатора Московской области пройдут 10 сентября - РИА Новости, 08.06.2023
Выборы губернатора Московской области пройдут 10 сентября
Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября, такое решение принято депутатами в ходе внеочередного 57 заседания Мособлдумы. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:15
2023-06-08T11:44
политика
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября, такое решение принято депутатами в ходе внеочередного 57 заседания Мособлдумы.Депутаты московской областной Думы "О выборах губернатора Московской области" в ходе внеочередного 57 заседания постановили назначить выборы Губернатора Московской области на 10 сентября 2023 года."На основании вышеизложенного комитетом подготовлен проект постановления. Предусматривающий проведение выборов губернатора московской области в воскресенье 10 сентября 2023 года", - доложил председатель председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.Сейчас пост губернатора Московской области занимает Андрей Воробьев, который занимает пост главы региона с 10 сентября 2013. В ходе последних выборов 2018 года, которые прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года, Воробьев получил 62,52% голосов избирателей.
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политика, московская область (подмосковье), московская областная дума
Политика, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
Выборы губернатора Московской области пройдут 10 сентября

Мособлдума назначила выборы губернатора Московской области на 10 сентября

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября, такое решение принято депутатами в ходе внеочередного 57 заседания Мособлдумы.
Депутаты московской областной Думы "О выборах губернатора Московской области" в ходе внеочередного 57 заседания постановили назначить выборы Губернатора Московской области на 10 сентября 2023 года.
"На основании вышеизложенного комитетом подготовлен проект постановления. Предусматривающий проведение выборов губернатора московской области в воскресенье 10 сентября 2023 года", - доложил председатель председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.
Сейчас пост губернатора Московской области занимает Андрей Воробьев, который занимает пост главы региона с 10 сентября 2013. В ходе последних выборов 2018 года, которые прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года, Воробьев получил 62,52% голосов избирателей.
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