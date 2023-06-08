https://ria.ru/20230608/vstrecha-1876929293.html

Путин встретится с губернатором Орловской области

Путин встретится с губернатором Орловской области - РИА Новости, 08.06.2023

Путин встретится с губернатором Орловской области

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:10

2023-06-08T13:10

2023-06-08T13:10

россия

политика

орловская область

владимир путин

андрей клычков

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У президента среди прочих будет губернатор Орловской области Андрей Клычков. Президент продолжает работать по региональной проблематике", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230608/vstrecha-1876927791.html

россия

орловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, политика, орловская область, владимир путин, андрей клычков, дмитрий песков