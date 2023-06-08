https://ria.ru/20230608/vstrecha-1876929293.html
Путин встретится с губернатором Орловской области
Путин встретится с губернатором Орловской области - РИА Новости, 08.06.2023
Путин встретится с губернатором Орловской области
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:10
2023-06-08T13:10
2023-06-08T13:10
россия
политика
орловская область
владимир путин
андрей клычков
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У президента среди прочих будет губернатор Орловской области Андрей Клычков. Президент продолжает работать по региональной проблематике", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230608/vstrecha-1876927791.html
россия
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, орловская область, владимир путин, андрей клычков, дмитрий песков
Россия, Политика, Орловская область, Владимир Путин, Андрей Клычков, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Орловской области
Путин в четверг проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым