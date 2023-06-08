https://ria.ru/20230608/vstrecha-1876927791.html

В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко

В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко - РИА Новости, 08.06.2023

В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в пятницу в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:07

2023-06-08T13:07

2023-06-08T13:08

политика

россия

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в пятницу в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой в ближайшее время."Да, определена, это, собственно, будет завтра, будем вас по деталям информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата и место встречи президентов России и Белоруссии.Он также добавил, что встреча состоится в РФ.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876887047.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, александр лукашенко, владимир путин