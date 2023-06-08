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В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко - РИА Новости, 08.06.2023
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13:07 08.06.2023 (обновлено: 13:08 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vstrecha-1876927791.html
В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко
В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко - РИА Новости, 08.06.2023
В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко
Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в пятницу в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:08
политика
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в пятницу в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой в ближайшее время."Да, определена, это, собственно, будет завтра, будем вас по деталям информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата и место встречи президентов России и Белоруссии.Он также добавил, что встреча состоится в РФ.
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политика, россия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко

Песков: встреча Путина и Лукашенко пройдет в пятницу в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в пятницу в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Ранее Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой в ближайшее время.
«
"Да, определена, это, собственно, будет завтра, будем вас по деталям информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата и место встречи президентов России и Белоруссии.
Он также добавил, что встреча состоится в РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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