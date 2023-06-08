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В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко
В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко - РИА Новости, 08.06.2023
В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко
Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в пятницу в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:07
2023-06-08T13:08
политика
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в пятницу в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой в ближайшее время."Да, определена, это, собственно, будет завтра, будем вас по деталям информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата и место встречи президентов России и Белоруссии.Он также добавил, что встреча состоится в РФ.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876887047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
В Кремле подтвердили, что Путин проведет встречу с Лукашенко
Песков: встреча Путина и Лукашенко пройдет в пятницу в России