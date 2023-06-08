Рейтинг@Mail.ru
Воронежская облдума утвердила дату выборов губернатора региона - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
 
13:49 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/voronezh-1876941615.html
Воронежская облдума утвердила дату выборов губернатора региона
Воронежская облдума утвердила дату выборов губернатора региона - РИА Новости, 08.06.2023
Воронежская облдума утвердила дату выборов губернатора региона
Депутаты Воронежской областной думы утвердили 10 сентября датой выборов губернатора региона, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:49
2023-06-08T13:49
воронежская область
политика
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили 10 сентября датой выборов губернатора региона, говорится в сообщении заксобрания. Выборы губернатора Воронежской области назначаются постановлением Воронежской областной думы в соответствии с положениями федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", устава Воронежской области и избирательного кодекса региона. Восьмого июня на 32-м заседании регионального парламента депутаты единогласно приняли решение о назначении даты выборов губернатора Воронежской области в единый день голосования – 10 сентября. Постановление о назначении выборов губернатора Воронежской области на 10 сентября 2023 года подписал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. "Сегодня как никогда важна консолидация общества. Только все вместе мы можем решить, как следующие пять лет будет развиваться регион. От опыта, активности и ответственности будущего главы области зависит стабильность внутренних социальных, политических и экономических процессов, взаимоотношение с федеральным центром, другими субъектами Российской Федерации. Уверен, что воронежцы реализуют свое конституционное право и примут взвешенное решение, отдав свой голос за кандидата, которому действительно доверяют", – сказал Нетёсов. Он также отметил, что в Воронежской области впервые на выборах главы региона избиратели смогут проголосовать как лично на избирательных участках, так и онлайн, с помощью системы дистанционного электронного голосования. Такое решение на днях утвердил Центризбирком.
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Политика, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
Воронежская облдума утвердила дату выборов губернатора региона

Воронежская облдума утвердила 10 сентября датой выборов губернатора региона

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили 10 сентября датой выборов губернатора региона, говорится в сообщении заксобрания.
Выборы губернатора Воронежской области назначаются постановлением Воронежской областной думы в соответствии с положениями федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", устава Воронежской области и избирательного кодекса региона.
Восьмого июня на 32-м заседании регионального парламента депутаты единогласно приняли решение о назначении даты выборов губернатора Воронежской области в единый день голосования – 10 сентября. Постановление о назначении выборов губернатора Воронежской области на 10 сентября 2023 года подписал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
«
"Сегодня как никогда важна консолидация общества. Только все вместе мы можем решить, как следующие пять лет будет развиваться регион. От опыта, активности и ответственности будущего главы области зависит стабильность внутренних социальных, политических и экономических процессов, взаимоотношение с федеральным центром, другими субъектами Российской Федерации. Уверен, что воронежцы реализуют свое конституционное право и примут взвешенное решение, отдав свой голос за кандидата, которому действительно доверяют", – сказал Нетёсов.
Он также отметил, что в Воронежской области впервые на выборах главы региона избиратели смогут проголосовать как лично на избирательных участках, так и онлайн, с помощью системы дистанционного электронного голосования. Такое решение на днях утвердил Центризбирком.
 
Воронежская областьПолитикаВоронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала