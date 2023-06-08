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Воронежская облдума утвердила дату выборов губернатора региона

Воронежская облдума утвердила дату выборов губернатора региона - РИА Новости, 08.06.2023

Воронежская облдума утвердила дату выборов губернатора региона

Депутаты Воронежской областной думы утвердили 10 сентября датой выборов губернатора региона, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:49

2023-06-08T13:49

2023-06-08T13:49

воронежская область

политика

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили 10 сентября датой выборов губернатора региона, говорится в сообщении заксобрания. Выборы губернатора Воронежской области назначаются постановлением Воронежской областной думы в соответствии с положениями федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", устава Воронежской области и избирательного кодекса региона. Восьмого июня на 32-м заседании регионального парламента депутаты единогласно приняли решение о назначении даты выборов губернатора Воронежской области в единый день голосования – 10 сентября. Постановление о назначении выборов губернатора Воронежской области на 10 сентября 2023 года подписал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. "Сегодня как никогда важна консолидация общества. Только все вместе мы можем решить, как следующие пять лет будет развиваться регион. От опыта, активности и ответственности будущего главы области зависит стабильность внутренних социальных, политических и экономических процессов, взаимоотношение с федеральным центром, другими субъектами Российской Федерации. Уверен, что воронежцы реализуют свое конституционное право и примут взвешенное решение, отдав свой голос за кандидата, которому действительно доверяют", – сказал Нетёсов. Он также отметил, что в Воронежской области впервые на выборах главы региона избиратели смогут проголосовать как лично на избирательных участках, так и онлайн, с помощью системы дистанционного электронного голосования. Такое решение на днях утвердил Центризбирком.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума