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Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки - РИА Новости, 08.06.2023

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, водозабор для населенных пунктов прекращен, сообщил генеральный директор компании... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:12

2023-06-08T19:12

2023-06-08T19:41

специальная военная операция на украине

россия

киев

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, водозабор для населенных пунктов прекращен, сообщил генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканала "Рада"."Под водой находится уже половина станции на 100 процентов, вторая половина на 70 процентов в воде, земляная вставка между шлюзом и станцией тоже вся под водой и подлежит размыву. Уровень воды в Каховском водохранилище на этот 12.50 — это критический уровень. Это ниже мертвой точки 12.70, когда мы уже не можем осуществлять водозабор в населенные пункты", — сказал он.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Погибли пять человек, пасших скот на островах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов идет под обстрелами ВСУ.Газета The Washington Post еще в декабре прошлого года писала, что украинские военные рассматривают возможность повреждения ГЭС, чтобы повысить уровень воды в Днепре. Об этом, в частности, говорил генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук, который командовал контрнаступлением в Херсонской области.

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